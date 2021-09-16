恒指全日瀉365點　濠賭股沽壓未止　碧服藍籌最差插近11%

港股昨日（15日）曾失守兩萬五關口，收報25033點，3日累插逾千點。南向「港股通」將於今起暫停，至下週四（23日）恢復，料港股成交或縮水。今早「黑期」升約65點在25065點附近，似乎反彈無力或再下試25000點。



濠賭板塊因澳門政府修改《博彩法》而重創，全線跌至多年新低，甚至破底收場。另油價上漲，隔晚美股的能源股及油股造好，憧憬「三桶油」今早表現。



【16:10】恒指連跌四日 累跌1538點

港股跌勢未止，今早輕微高開8點後走勢反覆向下，恒生指數午後跌逾500點，低見24505點，最終收報24667點，全日跌365點，成交額1,508億元。恒生科技指數跌1.03%或65點，收報6232點。恒生國指收報8805點，跌130點或1.46%。

截至今天，恒指本周內已累跌1538點。

濠賭股跌勢未止，金沙（1928）全日插近8%，收報15.5元；永利澳門（1128）挫4.7%，收報6.1元；澳博（0880）跌3.9%，美高梅中國（2282）跌2.26%，收報5.63元；新濠國際發展（0200）跌0.76%，收報9.1元；銀河娛樂（0027）微跌0.13%，收報39.1元。

科技股方面，網易（9999）逆市升2.17%，收報131.6元；快手（1024）亦升近2%，收報94.9元。騰訊（0700）則微跌0.53%，收報451元；阿里巴巴（9988）跌1.6%，收報151.5元；美團（3690）微跌0.6%，收報232.6元；小米（1810）挫2.4%，收報22.65元。

內房股受累於恒大（3333），其股價全日挫6.4%，收報2.63元；恒大物業（6666）跌3.5%，收報4.1元；中海外（0688）跌2.4%；潤地（1109）跌3.34%；雅居樂（3383）插8.03%；碧桂園（2007）挫7.23%；融創（1918）插11.26%。

碧服（6098）全日插10.7%，收報48.4元。

【14:20】阿里巴巴跌逾3%穿150元關

恒生指數最新跌488點或1.95%，報24544點。

阿里巴巴（9988）跌穿150元，低見149.1元，現報149.4元，仍跌3%。

【12:05】港股半日瀉494點 創10個月低

港股半日再度急瀉，截止目前為止，本周已累跌1667點。恒生指數半日瀉494點或1.97%，午報24538點；恒生科指跌106點或1.69%，午報6191點；恒生國指午報8746點，跌189點或2.12%。大市成交額達819.15億元。

阿里巴巴（9988）半日插2.5%，午報150.2元，成交額達22.37億元。騰訊（0700）跌1.06%，午報448.6元；美團（3690）跌0.34%，午報233.2元；京東（9618）亦跌0.88%，午報292.4元。

友邦（1299）半日亦插2.11%，午報88.1元。平保（2318）亦跌0.5%，午報56.4元；港交所（0388）插2.8%，午報490.4元。

恒大系續挫，恒大（3333）半日插8.5%，午報2.57元；恒大物業（6666）下挫6.1%，午報3.99元；恒大汽車（0708）續瀉逾16.8%，午報3.31元。

內房股下挫，中海外（0688）半日跌3.5%；潤地（1109）跌4.9%；雅居樂（3383）插10.2%；碧桂園（2007） 亦跌7.65%；融創（1918）插11.26%；世茂 （0813）跌11.8%。

物管股亦插水，碧桂園服務（6098）插逾一成，午報48.65元；雅生活服務（3319）挫8.9%，午報27元。

【11:41】港股插逾400點 刷新今年新低

恒指插467點，低見24564點，刷新今年新低。

【11:37】港股跌幅再擴至逾400點

點恒指跌幅再度擴大至逾400點，現跌444點或1.77%，報24616點，成交額達741.85億元。

【10:48】友邦見兩個月低位

友邦（1299）見兩個月低位，低見88.1元，現報88.55元，仍跌1.61%；滙豐（0005）一度跌穿40元心理關口，暫低見39.8元，現報39.85元，仍跌0.6%。

港交所（0388）亦失500元關口，低見497元，現報499.6元，仍跌0.97%。

恒生指數現跌210點或0.84%，報24822點。

【10:25】港股跌幅急收窄 內房股下挫

港股跌幅急收窄，現跌288點或1.15%，報24744點。

汽車股普遍下跌，吉利（0175）一度急瀉逾3%，低見25.4元，最新報25.5元，成交額2.37億元。比亞迪（1211）亦跌1.4%，報254.8元。

內房股下挫，中海外（0688）跌逾2%；潤地（1109）跌3.4%；雅居樂（3383）破底跌近8%；碧桂園（2007） 亦跌4.6%；融創（1918）插近7%；世茂 （0813）跌6.4%。

【10:05】恒指跌逾300點

港股續跌，恒指現報24731點，跌302點或1.21%。科指跌幅亦略擴大，現報6240點，跌57點或0.91%。

阿里巴巴（9988）一度跌2.4%，低見150.2元，現報150.3元。

【09:55】恒指再瀉逾200點

恒指再瀉逾200點，現報24819點，跌213點或0.85%。恒生科指跌16點或0.26%，報6281點。大市成交額270.45億元。

銀娛（0027）逆市彈逾4%，高見40.9元，成交額7.88億元。

【09:43】恒大系倒跌 碧服瀉4%

恒大系倒跌，恒大（3333）倒插逾7%，報2.61元；恒大物業（6666）下挫4.7%，報4.05元；恒大汽車（0708）續瀉逾13%，報3.46元。

物管股亦插水，碧桂園服務（6098）瀉4%，報52.05元；雅生活服務（3319）挫4.55%，報28.3元。

【09:37】恒指再穿二萬五關口

恒生指數倒跌121點或0.49%，報24911點，再次跌穿25000點。恒生科指跌5點，報6292點；恒生國指亦跌44黠或0.5%，報8891點。

阿里巴巴（9988）一度跌至150.5元，最新跌1.3%，報152元。騰訊（0700）則靠穩，現升0.04%，報453.6元。

銀娛（0027）漲近3%，報40.3元。

中石油（0857）續漲逾3%，報3.9元。

【09:31】滬指一枝獨秀

滬深三大指數個別發展。滬指開報3664點，高開8點或0.24%；深證成指開報14527點，低開9點或0.06%；創板指開報3199點，低開不足1點或0.03%。

【09:20】恒生指數高開8點

恒生指數開升8點，報25042點；恒生科指開升5點，報6303點；恒生國指開報8944點，升7點，大市成交額達37.86億元。

濠賭股昨日暴瀉，金沙中國（1928）續跌2%，報16.5元；銀娛（0027）則彈升2%，報40元。

騰訊（0700）開跌1.5%，美團（3690）跌1.3%，阿里（9988）微跌0.3%，網易（9999）則升1.7%；快手（1024）亦漲0.43%；京東（9618）平開，報295元。

小米（1810）發布新手機，股價平開報23.2元。

友邦（1299）開跌1.33%，報88.8元，穿90元。平保（2318）平開，報56.7元；滙豐（0005）則升1.25%，報40.6元。

國際油價連升4日，升至7月底以來最高水平。紐約期油收市每桶報72.61美元，倫敦布蘭特期油收市每桶報75.46美元。中海油（0883）續揚2.2%，報8.4元；中石化（0386）大升3.09%，報4元；中石油（0857）漲近3%，報3.88元。