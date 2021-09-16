港股跌幅急收窄至不足200點　友邦曾挫逾2%穿90元關｜持續更新

港股昨日（15日）曾失守兩萬五關口，收報25033點，3日累插逾千點。南向「港股通」將於今起暫停，至下週四（23日）恢復，料港股成交或縮水。今早「黑期」升約65點在25065點附近，似乎反彈無力或再下試25000點。



濠賭板塊因澳門政府修改《博彩法》而重創，全線跌至多年新低，甚至破底收場。另油價上漲，隔晚美股的能源股及油股造好，憧憬「三桶油」今早表現。



【10:48】友邦見兩個月低位

友邦（1299）見兩個月低位，低見88.1元，現報88.55元，仍跌1.61%；滙豐（0005）一度跌穿40元心理關口，暫低見39.8元，現報39.85元，仍跌0.6%。

港交所（0388）亦失500元關口，低見497元，現報499.6元，仍跌0.97%。

恒生指數現跌210點或0.84%，報24822點。

【10:25】港股跌幅急收窄 內房股下挫

港股跌幅急收窄，現跌288點或1.15%，報24744點。

汽車股普遍下跌，吉利（0175）一度急瀉逾3%，低見25.4元，最新報25.5元，成交額2.37億元。比亞迪（1211）亦跌1.4%，報254.8元。

內房股下挫，中海外（0688）跌逾2%；潤地（1109）跌3.4%；雅居樂（3383）破底跌近8%；碧桂園（2007） 亦跌4.6%；融創（1918）插近7%；世茂 （0813）跌6.4%。

【10:05】恒指跌逾300點

港股續跌，恒指現報24731點，跌302點或1.21%。科指跌幅亦略擴大，現報6240點，跌57點或0.91%。

阿里巴巴（9988）一度跌2.4%，低見150.2元，現報150.3元。

【09:55】恒指再瀉逾200點

恒指再瀉逾200點，現報24819點，跌213點或0.85%。恒生科指跌16點或0.26%，報6281點。大市成交額270.45億元。

銀娛（0027）逆市彈逾4%，高見40.9元，成交額7.88億元。

【09:43】恒大系倒跌 碧服瀉4%

恒大系倒跌，恒大（3333）倒插逾7%，報2.61元；恒大物業（6666）下挫4.7%，報4.05元；恒大汽車（0708）續瀉逾13%，報3.46元。

物管股亦插水，碧桂園服務（6098）瀉4%，報52.05元；雅生活服務（3319）挫4.55%，報28.3元。

【09:37】恒指再穿二萬五關口

恒生指數倒跌121點或0.49%，報24911點，再次跌穿25000點。恒生科指跌5點，報6292點；恒生國指亦跌44黠或0.5%，報8891點。

阿里巴巴（9988）一度跌至150.5元，最新跌1.3%，報152元。騰訊（0700）則靠穩，現升0.04%，報453.6元。

銀娛（0027）漲近3%，報40.3元。

中石油（0857）續漲逾3%，報3.9元。

【09:31】滬指一枝獨秀

滬深三大指數個別發展。滬指開報3664點，高開8點或0.24%；深證成指開報14527點，低開9點或0.06%；創板指開報3199點，低開不足1點或0.03%。

【09:20】恒生指數高開8點

恒生指數開升8點，報25042點；恒生科指開升5點，報6303點；恒生國指開報8944點，升7點，大市成交額達37.86億元。

濠賭股昨日暴瀉，金沙中國（1928）續跌2%，報16.5元；銀娛（0027）則彈升2%，報40元。

騰訊（0700）開跌1.5%，美團（3690）跌1.3%，阿里（9988）微跌0.3%，網易（9999）則升1.7%；快手（1024）亦漲0.43%；京東（9618）平開，報295元。

小米（1810）發布新手機，股價平開報23.2元。

友邦（1299）開跌1.33%，報88.8元，穿90元。平保（2318）平開，報56.7元；滙豐（0005）則升1.25%，報40.6元。

國際油價連升4日，升至7月底以來最高水平。紐約期油收市每桶報72.61美元，倫敦布蘭特期油收市每桶報75.46美元。中海油（0883）續揚2.2%，報8.4元；中石化（0386）大升3.09%，報4元；中石油（0857）漲近3%，報3.88元。