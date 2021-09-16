北水今休戰　券商削內地GDP預期　恒指料重演上月跌浪｜港股部署

內地經濟增長轉弱誘發中港股市下跌。上日公布的內地三頭馬車經濟數據，清一色遜市場預期，有內地券商率先下調第三季內地GDP增速預期至5.2%，加劇港股沽壓。另外，港股通自今日起暫停一周，意指港股市場上，北水近期日均約300億元的成交額將缺席，大市成交縮減的預期下，相信指數初步在二萬五爭持，有機會重演上月跌浪，下一個支持位要看上月底低位，約24500點。

港股上日尾市跌幅擴大至逾500點，於競價時段力守二萬五收市，全日挫469點，跌幅1.8%，是亞洲區內股市跌幅最大。內地股市亦受壓，滬深300指數亦挫1%。

回看8 月數據公布後接下來五個交易日，恒指出現四跌一升，累計下挫5.8%，今次港股有機會重演上跌浪。（Getty）

三頭馬車數據差 港股重演上月跌浪

觸發中港股市跌勢，主因是內地三頭馬車經濟數據，即是零售消費、工業增加值及固定投資數據，全數遜預期。

值得關注的是，今次已經是連續兩個月內地三頭馬車經濟數據全遜預期。回看8月中公布數據之時，在數據公布後接下來五個交易日，恒指出現四跌一升，累計下挫5.8%，跌至低位見24500點水平，創逾一年低位。因此，今次經濟表現再令市場失望，對股市的下跌壓力，投資者要份外留意。

申萬宏源下調內地第三季GDP至5.2%

中資券商申萬宏源解讀昨日出爐的經濟數據，指工業品通脹持續傳導，令可選品消費驟冷，加上8月全國多地疫情防控升級，因而下修三季度GDP增速預期至5.2%。

值得注意的是，港股通今日起休市，至下周四(23日)才恢復，即是整整一周都不會有北水買賣港股，考慮到近日港股通的總成交金額動輒300多億元，因此相信港股的成交額會縮減，料跌至千餘億元左右。