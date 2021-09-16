監管風暴席捲內地　倘個別板塊現調整　投資者宜嚴守止蝕｜許繹彬

甫踏入九月，港股經過一輪監管風暴後稍有回穩，大市曾反彈至近26500水平，似有「重生」跡象，惟利淡消息又再接踵而來，拖累大市在短短三日間下瀉約千點，20天線再度失守。

利淡消息打擊投資氣氛，先有本周初內地《金融時報》傳出消息有意要求阿里（9988）旗下的螞蟻集團，將支付寶的借貸功能與主程式分拆，即需要另一單獨的應用程式運作，意味著內地監管部門將螞蟻核心業務「拆骨」行動升級。消息一出，除首當其衝的阿里股價應聲下挫，其餘科技股亦跌至遍體鱗傷，在月初呈現強勢的股皇騰訊（0700）同樣難以獨善其身。

除此之外，恒大（3333）資不抵債的危機再次發酵，破產傳聞甚囂塵上，市傳中國政府擬安排會計師和律師事務所聯合進駐恒大，對其財務狀況進行摸底調查，或為恒大重組作好準備，消息拖累恒大系出現龐大沽壓，更引發一輪骨牌效應，連累一眾內房股、具高回報的物管股出現逃亡潮，股價拾及而下，就連內銀股亦因市場憂慮內房股未能依期還款而受牽連，沽壓亦相當沉重。

另一邊廂，十一國慶假期將至，市場本以為澳門在疫情受控下，澳門股具有一定的吸引力，然而澳門政府在立法會選舉後公布博彩法修改諮詢，收緊多項要求，包括提及賭場營運商內引入政府代表、增加澳門本地居民在博彩企業中的持股比例，確立不分正副賭牌，派息增加限制等多項措施。消息拖累一眾濠賭股急瀉超過 15%以上，外資代表沽壓更見顯著，其中永利（1128）及美高梅（2282），最多下跌近三成，情況令人震驚。

筆者認為，在中美金融戰爆發時，市場亦提出類近的修改發牌制度，當時市場一致認為，此對外資賭業股非常不利，所以昨天外資濠賭股出現斬倉潮並非無因；但慶幸是次屬「板塊性」調整，而非全面調整，所以大市在調整下成交仍然維持1,500億。但投資者現階段必須留意是否再出現個別「板塊性」調整，如出現此情況，相信沽勢會非常凶狠，故建議投資者宜嚴守止蝕策略。而大市能否喘定，則建議以暫仍強勢的交易所（0388）作大市走勢指標。