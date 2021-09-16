路透：中國使出殺手鐧　將首次釋放儲備原油以對抗通脹

根據中國國家儲備原油銷售工作安排，中國國家石油儲備中心將在國家儲備石油交易系統進行2021年第一批國家儲備原油競價交易。競價交易時間為2021年9月24日，交易品種為保稅原油，第一批銷售總量為7,383,616.78桶。

交易模式採取關外保稅狀態公開競價方式銷售（競買交易），通過交易系統完成競價和確定購買企業。外媒報道稱，中國的首次原油儲備拍賣可能會對市場情緒產生巨大影響。

據《路透》報道，分析師稱，第一批戰略石油儲備（SPR）的銷售規模較小，這約為中國半天的用量，這在每天消費近1億桶的全球市場中幾乎泛不起水花。即便如此，這也表明中國政府準備出售以前被認為是禁區的庫存，並打算在高價格威脅到本國經濟時更積極地參與國內石油市場。

牛津能源研究所中國事務主任Michal Meidan表示，以中國擁有的這種市場力量，作為首次公開出售SPR，這次投放具有巨大的象徵意義，大約三年前，人們還在討論中國的SPR如何運作以及將如何監管。Michal Meidan認為此次投放是中國為了抑制通脹及學習運用SPR。

中國是世界上第二大石油煉製國，也是大多數其他大宗商品的主要消費國，中國還從戰略儲備中投放金屬、煤炭和玉米，以幫助抑制8月份創下13年新高的工業生產者出廠價格指數（PPI）。

目前國際原油價格在每桶75美元附近盤旋，2021年以來上漲約40%。其他市場觀察人士指出，這次投放儲備原油的時機，顯示中國政府希望引導油價下降。《路透》稱，由於缺乏具體細節，交易員和分析師還在猜測中國還可能釋放多少儲備，並且有人臆測到2022年中期可能會釋出2,000至5,000萬桶。