人行：滬深兩市8月日均交易量按月增加10%

人民銀行（14日）發布《2021年8月份金融市場運行情況》。數據顯示，8月份，滬市日均交易量為5,790.9億元（人民幣‧下同），按月增加10%；深市日均交易量為7,543.3億元，按月增加11.3%。
8月末，上證指數收於3543.9點，較上月末上漲146.6點，漲幅為4.3%；深證成指收於14328.4點，較上月末下跌144.3點，跌幅為1.0%。
8月份，債券市場共發行各類債券57,105.3億元。其中，國債發行6,646.5億元，地方政府債券發行8,797.3億元，金融債券1發行8,835.4億元，公司信用類債券2發行13,418.1億元，信貸資產支持證券發行655.4億元，同業存單發行18,277.6億元。
截至8月末，債券市場託管餘額為126.7萬億元。其中，國債託管餘額21萬億元，地方政府債券託管餘額28.3萬億元，金融債券託管餘額30.3萬億元，公司信用類債券託管餘額29.9萬億元，信貸資產支持證券託管餘額2.4萬億元，同業存單託管餘額12.7萬億元。
8月份，銀行間貨幣市場成交共計104.3萬億元，按年增加9.7%，按月減少1.9%。其中，質押式回購成交93.8萬億元，按年增加13.1%，按月減少1.4%；買斷式回購成交4,655.0億元，按年減少34.1%，按月增加24.9%；同業拆借成交10.1萬億元，按年減少12.5%，按月減少7.0%。交易所標準券回購成交32.5萬億元，按年增加30%，按月增加4.9%。
8月份，同業拆借月加權平均利率為2.08%，按月下降0.4個基點；銀行間質押式回購月加權平均利率為2.08%，按月上升1個基點。
8月份，銀行間債券市場現券成交20.1萬億元，日均成交9,117.1億元，按年減少15.8%，按月減少0.9%；單筆成交量主要分佈在500萬元至5,000萬元，單筆平均成交量4,545萬元。交易所債券市場現券成交3.0萬億元，日均成交1,352.9億元，按年增加48.3%，按月增加4.8%。8月末，中債銀行間債券總指數為211.4點，按月上升0.6點。