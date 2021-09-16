劉鶴：續支持中小企健康發展　堅決支持民營經濟健康發展

據《新華社》報道，第17屆中國國際中小企業博覽會和首屆中小企業國際合作高峰論壇今日（16日）在廣州開幕，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴作書面致辭。

劉鶴指出，習近平總書記高度重視中小企業發展，強調「中小企業能辦大事」，明確提出「支持中小企業創新發展」，我們要認真學習領會，堅決貫徹落實。

劉鶴表示，中小企業是國家財富的重要創造者，是提供就業的主渠道，是科技創新的主力軍，是造就大企業的蓄水池。中小企業要有大志氣，大力弘揚企業家精神，高度重視創新能力培育，努力做到專精特新。各部門、各地方要為中小企業發展創造良好環境，多服務、辦實事，增強政策透明度和可預期性，保護產權和知識產權，促進公平競爭。積極探索以各種方式減輕要素成本快速上漲對中小企業的壓力，努力解決融資難、融資貴問題，更多更好運用資本市場助力優秀中小企業發展。要學習和借鑑國際中小企業發展的最佳實踐，取長補短，走出獨特路徑，實現共同繁榮。

劉鶴強調，中國政府堅持社會主義市場經濟的改革方向不改變，堅持對外開放的基本國策不改變，堅持「兩個毫不動搖」不改變，堅持鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展大政方針不改變，將繼續大力支持中小企業健康發展，堅決支持民營經濟健康發展。