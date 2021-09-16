港股續創今年新低　撈底還是穿底？　聶振邦：下方支持看24029點

恒指連挫四日，今日收報24667點，四天累計跌幅高達1,538點，今日盤中更刷新今年的低位，低見24505點，創去年11月初以來新低。缺乏北水支持下，今日成交額仍高達1,508億元，較上日更略少63億元或4%。

從上周三9月8日的高位26560點，至今日低位24505點計，短短7個交易日從高位一度累瀉最多逾2000點。

科網股、教育股等新經濟股，近月持續受到嚴厲監管，個別公司不僅股價「腰斬」，甚至從高位蒸發八九成。當市場以為舊經濟可避過一劫，近日濠賭板塊又因賭牌問題，以及監管趨緊的憂慮下，慘遭「通殺」，當中藍籌金沙中國（1928）周三急瀉超過三成後，今日未見反彈再插8%，收報15.5元創近十年新低。

恒指盤中刷新今年的低位，低見24505點。（Bloomberg）

聶振邦：明天出現反彈機會大

華盛證券分析師聶振邦指，參考7月27日、8月20日以及今天的低位，形成「三腳」後反彈機會大，預計明天或出現反彈。不過，他強調需視乎反彈力度，假如反彈後可重上25000點以上收市，後市於25000點至25800點上落整固機會大。然而，若無法反彈至25000點以上，下周或延續下行趨勢。

聶振邦認為當前下方支持位難料，始終市場目前被負面消息籠罩，各行各業被整頓，由中資股以至近日的濠賭股，市場或擔心某日延伸至香港企業。由於今日收市價已低於多條移動平均線，故下方支持位可先看去年10月30日24029點。

今日起至下周三南向通暫停，聶振邦則認為影響不大，始終大市表現較差時，入市意欲低迷，成交額亦偏弱，加上本身不少內地投資者在香港亦有港股戶口，並不一定透過南向通買賣股票。

恒生投資管理：現水平相當接近見底

恒生投資管理今日發表2021年第四季市場展望，董事兼投資總監薛永輝則認為，恒生指數現水平已相當接近見底，而後市將呈現上落市格局。薛永輝稱，參考過往數據，每當恒生指數市帳率（P/B）跌至1倍時，恒指就會見底。按此推算，當恒指挫至23800點時，市帳率將降至1倍，或代表今浪跌勢已經見底。

摩根士丹利發表報告，由於近期監管準則重設，將對中國企業毛利帶來壓力，該行下調今﹑明兩年中國股票的盈利預測，其中對恒指明年中的目標降至24400點。