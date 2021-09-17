貝萊德基金經理幾乎沽清組合中全部黃金　皆因料實際利率恢復正常

貝萊德（BlackRock Inc）全球配置基金（BlackRock Global Allocation Fund）經理Russ Koesterich，出售了幾乎所有的黃金頭寸，因為他預計隨着全球經濟反彈，實際利率將恢復正常。

《FX168財經報社》報道，「14個月前，我們持有相當可觀的黃金頭寸。如今，我們已將其降至幾乎為零，」Koesterich在接受採訪時說。「如果我們的部分觀點是實際利率略微正常化，那麼這種特定大宗商品不太可能像2020年年中那樣發揮作用。」

繼去年在投資者資金的推動下飆升至創紀錄水平後，黃金價格在2021年迄今已下跌逾7%。全球經濟反彈和高通脹水平提高了各國央行縮減刺激計劃的可能性，這將抑制黃金的吸引力。美聯儲可能會在下周的會議上宣佈其縮減債券購買的時間表，而縮減的速度將對黃金走勢至關重要。

此前媒體文章曾表示，美聯儲主席鮑威爾可能在9月21-22日的FOMC會議上釋放縮減購債的信號，並可能在11月2-3日的FOMC會議上正式啟動Taper。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於下周舉行為期兩天的政策會議，屆時將為縮減購債規模和利率前景提供一些明確的訊息。

美國16日報告稱，儘管人們擔心不斷增加的新冠確診病例和供應鏈問題會阻礙消費者消費，但8月份零售額意外增長。

美國8月零售銷售增長0.7%，而道瓊斯預計為下降0.8%，前值為下降1.1%。

機構分析指出，表現靚麗的零售銷售數據可能緩解市場對經濟復甦的擔憂，鷹派美聯儲可能繼續主導市場基調。

受此影響，現貨黃金日內遭遇猛烈拋售，跌破1750美元/盎司關口，較日高回落近51美元，日內跌幅擴大至約2.5%。 現貨白銀日內大跌5%，現報22.62美元/盎司，為8月9日來新低。

Koesterich稱，對經通脹因素調整後的美國國債收益率將上升的預期，意味着黃金將不再起到對沖股市風險的作用。他也不認為其是對沖短期通脹的最有效手段。

「與其持有不會產生任何現金流的資產，我們寧願用有定價權的股票對沖近期通脹上行的部分風險，」他以工業、材料和消費類股為例。