高盛：這幾隻未被市場重視的股票藏有機會

高盛最近表示，對於逆向投資者來說，在幾支未被市場重視的股票中存在着良好的機會。在本周給投資者的一份說明中，該公司分享了其買入評級的幾支股票，華爾街大多數人對這些股票的評級是中性或賣出。

據《中文投資網》報道，高盛對每隻股票的2021年盈利預測比共識預測至少高2%。對於這些公司中的大多數，高盛的目標價格反映了至少20%的上升空間。

旅遊預訂網站Expedia（EXPE）和服裝公司PVH（PVH）是名單上的新成員，擁有最多的買入評級，來自每家公司47%的分析師對該股的報道。

高盛最近將Expedia列為其最喜愛的網路股票之一，稱其對該旅遊網站的中長期運營利潤率持樂觀態度，因為管理層已經解決了其效率較低的成本結構和新冠疫情前的支出水平。該股今年以來上漲了約13%。

該公司還表示，擁有Calvin Klein和Tommy Hilfiger等品牌的PVH Corp有26%的上漲空間。其股票今年已經上漲了16%以上。

值得關注的是，特斯拉（TSLA）是名單上市值最大的股票。在關注該股的40位分析師中，有17位（43%）對其持買入評級。高盛的目標價默認目標價有19%的上升空間。

今年以來，隨着傳統汽車製造商向電動產品轉型，電動車市場的競爭一直在蓬勃發展，但就目前而言，特斯拉在這一領域擁有堅實的領先優勢。其股票在2021年上漲了6%以上。

高盛預計Hyatt（H）有39%的上升空間。這家連鎖酒店的股票今年上漲了約1%，因為Covid-19的各種變體發展繼續給旅遊業帶來各種挫折。這支股票只得到了來自華爾街機構的6%的分析師的肯定。