恒指早段曾插243點現倒升　美團騰訊撐市　平保插逾3%｜持續更新

美國零售銷售數據出乎意料地錄得增長，觸發債息攀升，美股隔晚比較波動，三大指數漲跌不一，道指收市仍跌63點，報34751點；標指回吐0.16%，收報4473點；納指先跌後升0.13%，收報15181點。



美國10年期國債上漲2.62%，報1.338；美元呈強，金價隨即下降，跌至1個月低點。紐約現貨金價曾瀉49美元低見每盎斯1745.15美元，收市續挫2.26%，報1753.7。那邊廂，港股連跌四日累計逾1500點，相信反彈乏力，今早「黑期」靠穩，料恒指會在區間徘徊。



【09:47】恒指倒升

恒指現倒升12點，報24680點。

【09:38】恒指開市後即插243點 低見24424點

恒指開市後即插243點，低見24424點，最新報24514點，跌153點或0.62%。恒生科指現報6262點，升29點或0.48%。

平保（2318）開市後瀉逾3%，低見55.4元，現報55.7元。友邦（1299）亦跌0.7%，報87.5元。

ATM向上，美團（3690）上漲0.86%，報234.6元；阿里巴巴（9988）則跌0.5%，報150.8元；騰訊（0700）亦上揚0.6%，報453.6元。

金沙中國（1928）續插近5%，報14.74元。

融創（1918）倒升4.22%，報14.3元；恒大（3333）下降4.2%，報2.52元；恒大物業（6666）反升7.3%，報4.4元。恒大汽車（0708）無升跌，報3.53元。

【09:20】恒生指數低開76點

恒生指數低開76點，報24589點；恒生科指開升7點，報6240點；恒生國指開報8791點，跌13點，大市成交額達31.77億元。

濠賭股，金沙中國（1928）續跌2.8%，報15.06元；銀娛（0027）平開，報39.1元。

騰訊（0700）昨日再度回購23萬股，涉資1.03億元，今早股價開跌1.15%，報445.8元；小米（1810）亦回購435萬股，涉資9809.08萬元，股價則開升0.66%，報22.8元。

美團（3690）開跌0.77%，報230.8元；阿里（9988）跌0.6%，報150.6元；網易（9999）跌1.2%，報130元；快手（1024）則升0.74%，報95.6元。

滙豐（0005）開跌0.75%，報39.7元；平保（2318）開跌1.6%，報56.5元。