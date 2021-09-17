港股破底博反彈勿太勇　「摩笛」兩原因唱淡港股｜財經評論

恒指昨插穿兩萬五關口，再跌365點或約1.5%，收市報24667點，四連跌兼創今年新低，加上北水於下周四（23日）才回歸，投資者未宜進取撈底博反彈。



中國監管機構減慢新遊戲審批，外電報道，國家新聞出版總署正重新評估騰訊（0700）、網易（9999）等遊戲開發商提交的遊戲，以確保它們遵守新的遊戲時間限制和其他防沉迷的措施。騰訊雖再斥資近1億元回購，但無助提振股價，昨報451元，跌回8月底時的低位。.

摩根士丹利：明年中恒指見24400點

摩根士丹利再次奏起「摩笛」唱淡港股，兩個月內再度下調對恒指明年6月的預測，基本情景下的目標由26900點削至24400點，是外資大行中最淡。在最壞情景下，恒指或會跌至20500點。

該行指，這是因應近期該行把中國今年GDP預測下調，以及在監管收緊之下，打擊部分行業的利潤率及盈利增長前景，故須進一步降低各中資股指數的目標，並強調對中資股維持審慎看法。

摩根士丹利下調對恒指明年6月的預測，目標由26900點削至24400點。

監管恐蔓延至新能源電池

除了內房、遊戲、醫藥遭受監管外，新能源電池亦被提出價格偏高問題。第三屆世界新能源汽車大會在海南召開，中國工信部副部長辛國斌在視像發言時提到，目前中國新能源車成本依然偏高，而且電動車的關鍵部件動力電池，正面臨鋰鈷鎳等礦產資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關部門一起加快統籌，提高保障能力。

消息拖累昨日A股近20隻電池及相關股份跌停板寧德時代（深：300750）跌5%，而比亞迪（1211）跌3.6%，吉利（0175）跌4.9%，贛鋒鋰業（ 1772）挫6.7%，收報145.7元。

另外，美股表現反覆，道指昨一度跌近270點，報34751點，守100天線（約處34664點），標普則，納指曾跌0.8%，最後跌幅收窄，報4473點，跌約0.2%。