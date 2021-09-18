港股壞消息連環爆　專家：恒指恐穿二萬四才見反彈　兩上策保平安

港股壞消息未見止息，恒指上周累跌1285點或4.9%，報24920點。網遊、濠賭、內房等均遭捱沽，恒生科技跌4.4%，報6452點。專家分析指，恒指今次市底更弱，或會跌得更深如失守二萬四關才見反彈，投資者現未宜掉以輕心，並可先持有資金和留意抗跌力強的股份。



摩根士丹利再次奏起「摩笛」唱淡港股，該行把中國今年GDP預測下調，以及在監管收緊之下，打擊部分行業的利潤率及盈利增長前景，並在基本情景下，下調對恒指明年6月的目標由26900點削至24400點，在最壞情景下，恒指或會跌至20500點。

葉尚志表示，港股未脫危險期，恒指恐穿二萬四才見反彈，宜先持現金並吼抗跌力強股份。

葉尚志：恒指恐穿二萬四才見反彈

第一上海首席策略分析師葉尚志表示，恒指過去做出「兩隻腳」，分別為7月27日的24748點和8月20日的24581點的低位，至於「第三隻腳」會何時出現，葉尚志預期，恒指今次走勢更差，市底更弱，「對比上兩次見底反彈，今次更為不樂觀，甚至或要跌得更深才會見反彈，目前要以防守為主，並持有現金做好準備。」

他續指，港股未脫危險期，恒指下周跌勢未完，繼續沉底機大後市要較為小心，「大市雖已跌了不少，但平保（2318）繼續下破創近4年低，友邦（1299）亦捱不沽壓而創7月底的低位，甚至就連公用股都受壓，可見避險的資金都避無可避，這是不好的訊號，不排除大市再穿24000的關鍵支持位。」

葉尚志認為蒙牛抗跌力強，值得留意。蒙牛周五收報50元，正挑戰53.85元的歷史高位，表現甚為強勢且硬淨。（圖片來源：路透）

上策宜先持現金 騰訊候412元才吸納

網遊、濠賭、內房等行業先後成為風暴中央，市場擔心中國對民企和外資抱有不善的態度。他指，國務院副總理劉鶴再次強調政府支持民企發展，是10日內第二度派定心丸，但是投資者目前宜先取保持取態，「騰訊宜候412元才吸納，值博空間會更大。」

據《彭博》引述知情人士稱，中國監管機構正在審查新遊戲，以確定其符合針對內容和保護未成年人的標準，這可能減慢的遊戲推出。騰訊（0700）上周跌近5.8%，報461.8元。至於受恒大（3333）財困拖累，股價今年累跌八成多至2.54元，多隻內房股價同樣破底，葉尚志認為恒大事件一日未明確，內房亦不宜沾手。

大市如反彈 先買抗跌力強股份

問及看好的板塊，葉尚志指，現時宜作好心理及資金的準備，「由於大市仍有回落機會，宜待下跌後再部署吸納機會，屆時便有行動力可作出操作。同時，宜集中於個股行情之中，例如中興（0763）和蒙牛（2319），此類抗跌力較強的股份，就值得吼位買入。」蒙牛周五收報50元，升3.8%，正挑戰53.85元的歷史高位，表現甚為強勢且硬淨。中興則升0.6%，報27.3元，力守50天線（約27.2元）。

總結而言，葉尚志認為港股未跌完，現時投資上策為持有現金，並吼實抗跌力強股份，待時機吸納。