教育部等六部門：嚴格審批線上機構　嚴批辦學許可證發放

近日，為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（以下簡稱「雙減」文件），教育部會同中央網信辦、工業和訊息化部、公安部、民政部、市場監管總局印發通知，就做好現有線上學科類培訓機構由備案改為審批工作進行部署。

通知強調，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，深化校外培訓機構治理。堅持依法依規，按照《中華人民共和國民辦教育促進法》及其實施條例，對線上機構實施審批，確保證照齊全、規範運營。堅持嚴格審批，不符合條件的不予發放辦學許可證，未經許可不得以任何線上方式從事有償性學科類培訓。堅持協同治理，加強部門協調分工，簡化工作程序。2021年底前完成對已備案線上學科類培訓機構的審批工作，並同步建立相應的監督管理制度，在依法獲得辦學許可證及相關證照前，現有線上機構應暫停新的招生及收費行為。

通知明確，對於「雙減」文件印發前，按《教育部等六部門關於規範校外線上培訓的實施意見》（教基函〔2019〕8號）已備案的、面向中小學生的線上學科類培訓機構實施審批制度。教育部會同相關部門明確線上機構審批設置基本要求，由省級教育行政部門按統一的設置要求，對線上機構實施審批，審批通過後發放辦學許可證，並在同級民政或市場監管部門分別登記為非營利性或營利性法人。面向義務教育階段學生的學科類線上培訓機構，一律登記為非營利性法人。

通知要求，各地要統籌校外線下和線上培訓規範治理工作，建立教育部門牽頭、有關部門參與的協同工作機制，妥善制訂詳細的工作方案和應急預案，並建立健全常態化的管理和監督制度。教育行政部門牽頭組織校外線上培訓的綜合治理，公開投訴舉報方式，聯合相關部門現有執法隊伍開展網絡巡查和綜合執法；網信、公安、電信部門要做好違規培訓平台和應用軟件（含APP）的關停、下架等工作。各地要建立健全問責機制，將線上學科類培訓機構審批工作納入督查範疇，對責任不落實、措施不到位的相關單位及責任人嚴肅問責，確保工作按期完成。