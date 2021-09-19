保誠發行新股　最多籌集約225億元　料本月25日定價

保誠（2378）計劃在香港發行新股，融資最多28.9億美元（約225.42億港元），最高發售價將為每股172港元，預計本周六（25日）定價。保誠上周五（17日）收市報157.8元，未錄成交，無升跌，最高發售價較上日收市價溢價9%。

保誠發公告指出，計劃通過同時公開發售和國際配售，在香港交易所籌集相當於已發行股本最多5%的資金，即最多約1.308億股股票，新股將於10月4日交易。招股文件料明日（20日）刊發。花旗、高盛、中信里昂證券、匯豐、美銀證券、瑞信、瑞銀和大華繼顯擔任聯席簿記行。

該公司預計，所得款項淨額的22.5億美元，相當於約175億港元，將用於贖回現有的高票息債券，剩餘款項將用於中央流動資金。

保誠指出，已完成分拆美國業務 Jackson Financial Inc.，現時專注於亞洲及非洲的長期結構性增長機遇，提供人壽及健康保險以及資產管理產品；而且在該等地區擁有超過1,700萬名壽險客戶，期望2025年能夠服務5,000萬名客戶。

保誠執行董事田James Turner表示，是此發行新股融資目的之一是擴大投資者基礎，以及增加股份流通量，希望能成為恒生綜合指數成分股，並被納入「港股通」。