港股步中秋假缺北水　反彈看監管股　觀望聯儲議息結果｜財經評論

港股上周收報24920點，今周北水在中秋假期下暫停，直至本周四（23日）才恢復，A股同樣於步入中秋假期，並於周三（22日）復市，加上美聯儲議息，料港股於現水平整固，可關注政策監管股會否錄得反彈。



騰訊（0700）上周收報461.8元，守住450元關口。工信部整治互聯網公司屏蔽網址鏈接問題，促進行業互聯互通，要求各平台在9月17日前整改。上周五為限期最後一天，騰訊發聲明稱，外部鏈接管理措施將分階段、分步驟實施，首階段9月17日起執行，用戶升級最新版本微信後，可在一對一聊天場景中訪問外部鏈接。

就網址鏈接問題，騰訊指，用戶升級最新版本微信後，可在一對一聊天場景中訪問外部鏈接，首階段於9月17日起執行。

恒大嚴懲高管提前贖回投資

恒大（3333）恒大上周五由跌逾13%收窄至跌3%，報2.54元。集團債務遭市場重點關注，並要求高管將提前贖回的財富產品在限期前返還。恒大上周六發公告指，有6名高管提前贖回投資產品，集團高度重視，已要求該等高管將相關款項必須限期返還，並給予嚴厲懲處。而恒大財富又指，實物資產兑付工作已啟動。

內地《環球時報》總編輯胡錫進表示，相信恒大若破產，不會如雷曼兄弟倒閉那樣，引發系統性金融風暴。摩通指出，相信流動性風險僅限於個少數內房，雖然內房短期可能反彈，但在政策監管下，未看到結構重估的故事，認為應視內房反彈為減持的機會。

恒大有6名高管提前贖回投資產品，集團要求該等高管將相關款項必須限期返還，並給予嚴厲懲處。（Bobby Yip/路透社）

至於其他內房股，融創（1918）上周五低位回升，最後升5.7%，報14.5元，成交額達14.7億元，創2個月高，旭輝（0884）升2.7%，報4.55元。而物管股世茂服務（0873）上周五大升15.6%，報15.82元，融創服務（1516）亦升約7%，投資者可觀察個別內房相關股份是否短線見底並反彈，投資者可趁機減磅，甚至博反彈，惟未宜過勇進場。

聯儲局周四議息 美股再回吐

美國聯儲局將於本周四（23日）公布議息結果，市場關注主席鮑威爾就買債規模上會否作出明確的調整。美股上周五為四期結算（俗稱四巫日），道指跌0.5%，報34584點，納指和標普均跌近0.9%，標普正考驗50天線（約4436點）。