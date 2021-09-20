港股曾穿二萬四　板塊輪流「洗倉」　專家：政策風險令市場乏信心

港股再跌逾800點，創十個半月新低，一度失守二萬四關。今年不同板塊均遭遇「洗倉」，今次日輪到本地地產股捱沽，本文盤點近期各利淡因素。專家分析指，大市最致命的是大型資金對港股無信心，不足夠的說服力來承接政策風險，惟認為大市跌至現水平會有沽空盤平倉，短線先於二萬四上落。



中國監管成一大利淡大市的因素。中國由一系列的「反壟斷法」、數據安全法、監管平台經濟不可「二選一」、「殺熟」等等開始。同時，近期內地又傳放慢審批新遊戲。據《彭博》引述知情人士稱，中國監管機構正在審查新遊戲，以確定其符合針對內容和保護未成年人的標準，此舉可能減慢遊戲推出。有傳網易（9999）正縮減遊戲項目規模，而騰訊（0700）重磅手遊《英雄聯盟手遊》延至國慶假期後推出。

騰訊（0700）跌1.7%，報454.2元，阿里巴巴（9988）跌2.2%，報151.5元，美團（3690）跌2.6%，報234.6元。網易（9999）跌1.5%，報126.8元。

本地地產股今日大瀉。《路透》表示，北京政府向香港地產大亨提出新任務，包括將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題。（資料圖片／鄭子峰攝）

本地地產被派「新任務」

《路透》表示，北京政府向香港地產大亨提出新任務，包括將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題。據一位接近內地官員消息人士稱，他們被告知「遊戲規則已經改變」，更指中國政府不再願意容忍「壟斷行為」。摩根士丹利指，樓市供應短缺，是支撐股價上升的因素，若政府有任何重大公告，或供應量增速加快，本地地產股可能會被降級。

今日本地地產股恒基（0012）跌13.2%，新世界（0017）跌12.3%，新地（0016）10.3%，長實（1113）跌9.3%。

賭牌擬修例 賭股單日插兩成

澳門加強對賭博行業監管，澳門政府擬修改《博彩法》，當中提及建議限制賭牌數量，並禁止將幸運博彩的經營權作出「轉批給」（俗稱副牌），並引入政府代表，直接監察博彩企業運作。

濠賭股全線大跌，單日大跌兩成至三成，整個板塊蒸發逾1,500億元市值。賭牌諮詢文件一出至今，銀娛（0027）累跌近17.3%，金沙（1928）跌近39.5%，澳博（0880）跌23.6%，永利（1128）跌近34.1%，而新濠（0200）跌17.9%，美高梅（2282）大跌三成。

恒大流動性及債務問題是市場關注重點，其股價今日一度跌至2元關口，最後跌一成，報2.28元。（Bobby Yip/路透社）

內房受制「三條紅線」 恒大陷流動性漩渦

內房股受「三條紅線」所約束，恒大流動性及債務問題更是市場關注重點。恒大早前發公告指，預期9月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，另外，恒大又未能出售恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）的股權或引入新投資者，而位於灣仔的中國恒大中心又未能售出套現，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

恒大年內暴跌85%，一度跌至2元關口，最後跌一成，報2.28元。其他內房同樣遭殃，融創（1918）今年股價亦「腰斬」，今日大跌一成，並失守13元關口，報12.98元。

內房債務波及內險內銀

市場關注內險持有內房股債比重，從而衍生的金融風險。平保（2318）曾大跌7%，最後跌5.8%，報51.35元，創4年低。平保雖為房企華夏幸福的投資作出359億元人民幣減值撥備，不過，公司表明就中國恒大、藍光、泛海集團等房企，平安險資無論是股權還是債權均為「0敞口」。

同時，平安所投資的包括碧桂園（2007）、中國金茂（0817）、旭輝（0884）等地產公司在內，所有被投企業都未踩「三條紅線」的紅檔或者橙檔，財務水平相對良好。然而，平保並一眾內險公司繼續沉底。

平保表明未有投資中國恒大、藍光、泛海集團等房企，但仍要捱沽。

另外，外電引述銀行高管指，恒大部份主要往來銀行已為恒大相關貸款進行撥備，包括農行 （1288） ，顯示中國金融機構正為恒大可能倒閉做準備。 《路透》引述消指，中國農業銀行計提部分貸款損失準備，以審慎態度應對恒大的貸款；另外兩大貸款銀行，民生銀行（1988）和中信銀行（0998）對部分短期貸款進行展期。

民生銀行（1988）股價破底，創2013年6月以來的新低，今日再跌5.9%，報2.69元，中信銀行（0998）亦跌5%，報3.36元，創半年低。

陳政深表示，恒指跌至二萬四關口，預料會有沽空盤平倉獲利及部分投資者會撈底，認為後市短線在二萬四關口上落，但港股中線缺乏動力，支持位看二萬二水平。

陳政深：市場不願承受政策風險 支持位看二萬二

艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時表示，恒指跌至二萬四關口，預料會有沽空盤平倉獲利及部分投資者會撈底，認為後市短線在二萬四關口上落，但港股中線缺乏動力，市場對政策風險仍有所顧忌並持負面態度。

「現時大市最致命的是大型資金對港股無信心，同時又提供不足夠的說服力來承接風險，例如藍籌中的濠賭、本地地產股都過千億元市值，能推倒股價的非普羅大眾，而是大戶。雖然大多公司財報表仍是健康、市盈率又低，但監管未有放鬆，亦不見明朗，最多只是轉移焦點，故令大戶先行鎖定倉位，提升現金水平」他說。

陳政深表示，現時恒指呈一浪低於一浪走勢，支持位可參考恒指去年5月時約二萬二的低位，料跌太多會有撈底盤，不過由於中線未見動力，認為大市短線反彈後便會再捱沽。