富力獲股東泵水　兼向碧服出售物管　共籌200億元

富力地產（2777）獲主要股東兼董事長李思廉及行政總裁張力提供約80億元資金，並預計於未來一至兩個月內完成，而預計明日（21日）將收到約24億元的資金。公司表示，預期將有足夠資金應付於短期內到期的債務。

同時，碧桂園服務（6098）與富力地產旗下的富力物業簽訂股權轉讓協議，以不超過100億元（人民幣‧下同）（約120億港元）的代價收購富良環球，由此間接收購富良環球所持之各目標公司100%股權。計及獲得股東資金，可為富力籌集約200億元。

碧服務最多以百億元人幣收購富力物管業務

碧桂園服務以自有資金支付，收購事項之代價由不超過70億元（針對2021年現狀部分），以及不超過30億元（針對未來0.66億平方米在管面積合約）組成。

完成收購事項後，碧桂園服務將持有富良環球100%股權，並間接持有各目標公司100%股權，而富良環球、富力物業服務香港、廣州富星及目標公司將成為本集團的附屬公司，其業績、資產及負債將會於本集團賬目內綜合入賬。

富良環球於2021年6月30日的未經審核之綜合淨資產價值約4.28億元（人民幣‧下同），去年底除稅後溢利為2.39億元，按年增近2.8倍。富力物業承諾富良環球的2021年經審計扣非歸母淨利潤不低於5億元，會計收入不低於人民幣42億元，截至2021年12月31日在管面積不低於0.86億平方米及總合約面積不低於1.27億平方米。