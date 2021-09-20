標普料中央政府未必會出協助恒大

內地地產商中國恒大（3333）屢傳出負面消息，既有涉及債務償還問題，亦涉及公司理財產品兌付，以及物業銷售放緩等。相關消息打擊投資者對公司信心，導致公司股價持續下跌，今日股價更曾低見2.06元。目前投資者正關注往後恒大前景。評級機構標準普爾認為，目前公司正處於違約邊緣，一旦情況發生，其影響將席捲信貸市場。

標普指出事件或擾亂投資者對內地物業市場信心，亦可能導致行業減少融資渠道。恒大的困境亦會為內地房地產市場帶來壓力，有可能對其他發展商﹑供應商及承包商帶來廣泛的負面影響，以及影響向他們提供貸款的銀行及金融機構。同時又預期較弱及高槓桿的內房發展商違約風險增加。

標普認為中央政府不會直接向恒大提供協助，除非出現更深影響，並導致多家主要發展商倒閉，屆時中央政府才會介入。單是恒大出現問題，不太可能導致中央政府出手。