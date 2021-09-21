美股收市｜道指一度急瀉971點　收市跌614點

投資者恐慌情緒相當高漲，加上美國聯儲局收緊政策，觸發歐美股市急挫。美股周一低開，道指開市已曾跌近600點，午市跌勢加劇， 能源股及金融股遭大幅抛售，道指一度急瀉971點，創兩個月最大跌幅，收市跌幅收窄。



【04:30】美股收市，道瓊斯指數報33,970點，跌614點或1.78%；標準普爾500指數報4,357點，跌75點或1.7%；納斯達克指數報14,713點，跌330點或2.19%。

蘋果跌2.14%，亞馬遜跌3.08%，Facebook跌2.47%，微軟跌1.86%，摩根大通跌2.99%，高盛跌3.41%，Caterpillar跌4.47%，陶氏公司跌2.72%。

【03:17】道瓊斯指數報33,625點，跌959點或2.78%；標準普爾500指數報4,307點，跌125點或2.83%；納斯達克指數報14,538點，跌505點或3.36%。

蘋果跌3.21%，亞馬遜跌4.48%，Facebook跌3.76%，微軟跌3.19%，摩根大通跌4.46%，高盛跌4.68%，Caterpillar跌5.47%，陶氏公司跌3.59%。

【02:45】道瓊斯指數報33,680點，跌904點或2.62%；標準普爾500指數報4,313點，跌119點或2.69%；納斯達克指數報14,560點，跌483點或3.22%。

【01:45】道瓊斯指數報33,820點，跌764點或2.21%；標準普爾500指數報4,336點，跌96點或2.17%；納斯達克指數報14,656點，跌387點或2.57%。

蘋果跌2.49%，亞馬遜跌3.53%，Facebook跌3.25%，摩根大通跌3.77%，高盛跌4.1%，Caterpillar跌5.09%，陶氏公司跌3.4%。

【01:15】道瓊斯指數報33,774點，跌809點或2.34%；標準普爾500指數報4,327點，跌105點或2.37%；納斯達克指數報14,620點，跌423點或2.81%。