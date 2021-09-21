港股低開231點　恒大系高開　富力獲股東泵水升12%｜持續更新

美股下挫，道指曾瀉近1000點，恒指黑期跌約121點，報23950點；道指期貨反彈165點，報34135點。滙豐 （0005） ADR折合報38.33元，較港收市價低0.67元或1.7%；騰訊 （0700） ADR折合報441.34元，較港收市價低7.08元或3%。



【09:20】恒生指數低開逾200點

恒生指數低開231點，報23867點；恒生科指跌2%，報6147點；恒生國指開報8527點，跌110點。

騰訊（0700）跌1.81%；小米（1810）挫1.32%，美團（3690）開跌1.96%，阿里（9988）跌3.63%，網易（9999）跌0.763%，快手（1024）則跌3.42%。

恒大系高開，中國恒大（3333）升逾3%，恒大地產（6666）升1.72%，恒大汽車（0708）升3.1%。

富力地產（2777）獲主要股東兼董事長李思廉及行政總裁張力提供約80億元資金，並預計於未來一至兩個月內完成，而預計21日將收到約24億元的資金。公司表示，預期將有足夠資金應付於短期內到期的債務。

同時，碧桂園服務（6098）與富力地產旗下的富力物業簽訂股權轉讓協議，以不超過100億元（人民幣‧下同）的代價收購富良環球，由此間接收購富良環球所持之各目標公司100%股權。計及獲得股東資金，可為富力籌集約180億元。

富力地產今早高開12%，報4.8元；碧桂園服務則升2%，報46元。