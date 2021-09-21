港股揚逾100點　平保破底後反彈　友邦跑贏大市升近6%｜持續更新

美股下挫，道指曾瀉近1000點，恒指黑期跌約121點，報23950點；道指期貨反彈165點，報34135點。滙豐 （0005） ADR折合報38.33元，較港收市價低0.67元或1.7%；騰訊 （0700） ADR折合報441.34元，較港收市價低7.08元或3%。



【15:27】恒指續於24000點關徘徊

恒指升幅突擴大至138點，報24237點；科指跌0.44%，報6243點。

平保 （2318） 升幅擴大至3%，一度高見53.35元，現報52.9元。友邦 （1299） 午後升5.73%，高見88.55元。

【13:39】恒指續於24000點關徘徊

今日為中秋佳節，大市持續在24000點大關反覆拉鋸，最新報23975點，跌124點，國指最新報8549點，跌88點，科指最新報6176點，跌94點。

【13:09】恒生指數報23984點

科技股午後續向下，美團 （3690） 跌逾3%；阿里巴巴 （9988） 跌逾2%；騰訊 （0700） 跌逾1%。

濠賭股反彈，金沙 （1928） 升近5%，美高梅中國（2282）升超6%。

【11:32】恒生指數報23926點

大市跌幅擴大至166點，科指跌1.86%；平保 （2318） 一度跌4%，破底低見49.05元，創四年低，現跌3.89%，報49.35元。

美團 （3690） 最新跌逾3%；阿里巴巴 （9988） 跌近3%；騰訊 （0700） 跌逾1%。

【10:49】恒生指數報24097點

《路透社》早前報道，中央已對香港主要地產商提出新任務，要求他們將資源和影響力幫助解本港房屋短缺問題。特首林鄭月娥今早（21日）出席行政會議前表示，不想評論有關北京施壓地產商傳聞，但認為發展商願意配合，包括透過土地共享政策，發展公營房屋，亦有一半過渡性房屋用地，都是由發展商無償借出，希望未來公私合作可見到更大成效。

新地 （0016） 反彈逾2%，新世界 （0017） 升近2%，信置 （0083）升近2%，長實 （1113） 升近1%。惟恒地 （0012） 微跌0.35%。

友邦 （1299） 升幅擴近4%，高見87.05元。碧桂園服務（6098）升1.66%，報45.85元。

【10:00】恒生指數升逾16點

恒大系部分轉跌，中國恒大（3333）插近6%，恒大地產（6666）升0.49%，恒大汽車（0708）插5.86%。

恒大汽車向三位董事及3180僱員授予購股權，集團公告，根據於2018年6月採納的購股權計劃，向3名獨立非執行董事及約3180名科研技術僱員等授出購股權，該等購股權將賦予他們認購公司合共3.24億股新股份，約相當於已發行股份約3.31%。

購股權行使價為每股3.9元，較昨日收市價2.9元溢價34.48%；購股權有效期自2021年9月20日至2028年9月19日。副總裁級別或以上的非科研技術人員將不獲授予購股權。

碧桂園服務（6098）升3.55%，友邦保險（1299）升2.51%。

【09:20】恒生指數低開逾200點

恒生指數低開231點，報23867點；恒生科指跌2%，報6147點；恒生國指開報8527點，跌110點。

騰訊（0700）跌1.81%；小米（1810）挫1.32%，美團（3690）開跌1.96%，阿里（9988）跌3.63%，網易（9999）跌0.763%，快手（1024）則跌3.42%。

恒大系高開，中國恒大（3333）升逾3%，恒大地產（6666）升1.72%，恒大汽車（0708）升3.1%。

富力地產（2777）獲主要股東兼董事長李思廉及行政總裁張力提供約80億元資金，並預計於未來一至兩個月內完成，而預計21日將收到約24億元的資金。公司表示，預期將有足夠資金應付於短期內到期的債務。

同時，碧桂園服務（6098）與富力地產旗下的富力物業簽訂股權轉讓協議，以不超過100億元（人民幣‧下同）的代價收購富良環球，由此間接收購富良環球所持之各目標公司100%股權。計及獲得股東資金，可為富力籌集約180億元。

富力地產今早高開12%，報4.8元；碧桂園服務則升2%，報46元。