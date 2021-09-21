日本旅遊業受疫情衝擊　學者料去年損失7800億元　足夠辦6次東奧

作為旅遊大國的日本，當地旅遊行業深受新冠疫情打擊，經濟亦因而處於停滯狀態。據《共同社》引述日本關西名譽教授宮本勝浩預測，疫情致來自海外旅客數目大減，導致去年當地旅遊業承受的經濟損失高達10.96萬億日圓（約7,783.9億元）。

疫情下日本政府對海外旅客設入境限制，去年來自海外入境旅客數目按年大減87.1%至412萬人。宮本浩勝指出，若非爆發疫情，東京奧運及帕奧會按原來日期舉行，當地旅客數目或達到3,602萬，創下新紀錄。

東京奧運及帕奧最終延至今年7月及8月舉行。按目前日本官方的數據指出，在上月初閉幕的東京奧運支出預算為154億美元（約1,198.8億元），即去年日本承受的經濟損失足以舉辦6.5次奧運。

東京奧運：香港代表團委任空手道選手劉慕裳擔任東京奧運閉幕禮持旗手。（高詩琦攝）

他又指出日本政府提出觀光立國策略，希望去年訪日旅客人數至4,000萬人，可是疫情致此目標落空。

據估算因疫情導致在觀光地購入禮物及住宿行業，錄直接損失8.32萬億日圓（約5,907.1億元），亦導致生產禮物原材料的企業及員工遭到2.64萬億日圓（約1,874.8億元）間接損失。

若以地域計算，深受旅客歡迎的京都及北海道，分別錄損失2,250億日圓（約159.81億元）及5,112億日圓（約363.08億元）。