政府優化疫情緩助措施　申請及還息不還本安排均獲延長

政府今天（21日）宣布，延長「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請期限至明年4月底，繼續為2019冠狀病毒病疫情期間，失去來自香港就業的主要經常收入的失業人士提供輔助性質的財政選項。欲申請的人士可繼續聯絡參與計劃的銀行。

財政司司長陳茂波，本港失業率近期已見回落，但一些行業的經營仍然困難，部分市民仍面臨困境。延長百分百擔保個人特惠貸款計劃的申請期，可為更多有需要的失業人士提供支援,協助他們應對暫時的困難。

計劃自截至年9月10日，獲批申請超過30,000 宗，涉及貸款總金額約21億元，每宗貸款的平均金額約69,000元。在獲批申請當中，超過八成（24,000多宗涉及約17億元貸款額）受惠於還息不還本安排。

優化「中小企融資擔保計劃」措施

另外，政府亦宣布進一步優化「中小企融資擔保計劃」下的支援措施，「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」的還息不還本安排，將由最多 18個月增加至最多24個月；還息不還本安排的申請期也一併延長至明年6月底。

另外，政府較早前已經宣布將「百分百擔保特惠貸款」的申請期延長六個月，至明年6月底。陳茂波表示，香港經濟正逐漸回穩，但部分企業的經營環境仍然困難，全球疫情亦為經濟前景帶來不確定性。進一步延長『中小企融資擔保計劃』下的還息不還本安排，令借款企業最多在兩年內無需償還本金，相信可有效減低資金周轉壓力。