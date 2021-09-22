新加坡力谷新股上市　市場人士﹕要成區域科企上市中心仍須數年

據《路透社》報道，據市場人士稱，新加坡推出新基金以支持初創企業的舉措，將有助於尋求首次公開發行（IPO）的企業；但新加坡交易所要成為區域科技企業上市的中心，可能需要數年時間。

儘管新加坡已成為亞洲領先的金融中心之一，但在過去10年中，在新加坡掛牌上市的數量有所下降，且未能吸引大型的IPO案。

不過市場人士表示，設立兩支基金為企業的後期籌資和IPO提供20億坡元（15億美元），加上允許空白支票公司在新加坡上市的新規，將吸引更多的初創企業到該國上市。

「新加坡生態系統對高增長企業創始人和股東的價值主張是，它將成為企業旅程的一部分——在IPO之前、期間和IPO之後，」瑞士信貸東南亞股權資本市場主管Ho Cheun Hon表示。

「這應會引起一些創始人和企業家的共鳴，尤其是那些開始考慮公開上市的獨角獸企業。」

根據路孚特的數據，2021年截至9月16日，只有三家公司在新加坡交易所（SGX）上市，籌集了2.39億美元。籌集的金額還不到去年同期的一半，也是六年來的最低水平。

相比之下，通過馬來西亞交易所籌集的資金額為5.31億美元，印尼和菲律賓交易所各吸引了23億美元，而泰國交易所新上市企業籌資額則超過35億美元。

隨着東南亞科技企業交易繁榮發展，近年來一些大公司選擇在其他地方上市後，新加坡正在尋求吸引更多的關注。

總部位於新加坡的Golden Gate Ventures的創始合夥人Vinnie Lauria歡迎政府為促進初創公司取得成功所做的嘗試。

「這是新加坡利用資本和明智的政府項目促進自身成為東南亞初創企業中心的又一例證。」

律師事務所Gibson, Dunn & Crutcher LLP的合夥人Robson Lee說，新加坡市場有潛力「通過更好的組織和協調來吸引獨角獸和高科技全球企業，從而與實力更強的對手一較高下」。