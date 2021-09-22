渣打調查：逾6成內地高淨值人士已配置可持續相關基金

渣打集團22日發布《2021可持續投資調查》報告稱，全球投資者對可持續投資的意識和興趣達到歷史高點，而中國內地投資者在投資興趣、配置規劃、信心等多方面均領先其他市場，顯示出內地可持續投資市場的巨大潛力和發展前景。

這份報告收集並整理了2,000名來自亞洲、中東和歐美地區的高淨值人士對可持續投資的見解，覆蓋包括中國內地在內的7個市場。報告稱，從全球來看，可持續投資已然成為投資者關心熱點：82%的受訪者已對可持續投資有所了解；81%的受訪者對可持續投資產生了興趣。

全球受訪者中，未持有可持續投資產品但有相關投資計劃的投資者佔四成；20%的受訪者計劃在未來三年將20%以上的資產配置在可持續投資產品中。不過，雖然可持續投資已進入全球大部分投資者視線，但仍有超過一半的受訪者對可持續投資有所顧慮。

在中國內地，受訪者對可持續投資的興趣不僅高於其他市場（92%），已配置可持續相關基金的高淨值人士比例（61%）也位列全球第一。此外，報告顯示內地受訪者對可持續投資充滿信心：僅有31%的投資者以懷疑的眼光看待可持續資產，遠低於51%的全球平均值。

對可持續投資的信心同樣體現在預期收益上，77%的內地受訪者認為可持續投資產品的長期表現優於傳統類別產品。投資意向方面，61%的內地受訪者準備將更多現有資產投入可持續投資產品；71%的受訪者計劃在未來三年將15%以上的資產配置於可持續投資產品。

渣打銀行（中國）有限公司財富管理總經理梁大偉說，聯合國可持續發展目標的推廣、「30、60雙碳目標」設立等宏觀背景，極大提升了中國內地投資者對可持續投資的認識。ESG（環境、社會和公司治理）投資是渣打中國財富管理的主題之一，其將引入更多成熟產品和標準，推動內地可持續投資市場發展。