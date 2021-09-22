亞洲開發銀行維持中國經濟今年增長預測8.1%　消費仍為主要引擎

亞洲開發銀行周三（9月22日）發布的一份報告顯示，儘管居民消費復甦需要更長的時間，但中國下半年穩健的出口和加大的財政支持力度將抵消其影響，預計2021年中國經濟增速為8.1%。



《路透社》報道，亞行今日發布的《2021年亞洲發展展望》，預計中國經濟2022年將增長5.5%。儘管對新冠肺炎疫情的擔憂仍讓全球經濟承壓，但亞行仍維持今年4月份對中國經濟今﹑明兩年的增長預測。

「2021年上半年，在出口強勁和消費好轉的推動下，中國經濟進一步復甦，」亞行駐中國代表處首席代表馮幽蘭表示，「今明兩年，消費仍將是經濟增長的主要引擎，其次是投資和淨出口。」

報告指出，由於豬肉價格下跌使食品價格得到控制，預計2021年的消費品價格通脹將遠低於2020年的水平。在2021年的剩餘時間裏，非食品通脹率預計將保持温和。

由於居民需求只會逐步恢復，企業會發現難以提高服務價格。因此，對2021年的通脹率預測被下調至1.3%，但仍保持2022年2.3%的預測值不變，以反映食品價格重新上漲的態勢。

2021年上半年，隨着居民消費和社會消費品零售總額的穩步復甦，消費重新成為經濟增長的主要引擎，拉動經濟增長7.8個百分點。

將今年內地通脹預測降至1.3%

報告預計淨出口對2021年經濟增長的貢獻將略高於此前的預期，儘管上漲的大宗商品價格預計會導致貿易順差有所下降。明年隨着經常帳户順差增長放緩，淨出口對經濟增長的貢獻將有所減弱。

2021年上半年，投資對經濟增長的貢獻率為2.4個百分點，按年提高了0.9個百分點。今年前七個月，在製造業和房地產投資的推動下，名義固定資產投資從去年按年下降1.6%轉為按年增長10.3%。

報告並指出，雖然勞動力市場統計數據沒有衡量不充分就業的情況，但現有數據表明，勞動力市場隨着經濟復甦而有所改善。截至2021年6月底，外出農民工就業規模已基本恢復到2019年的同期水平。截至2021年7月底，城鎮調查失業率為5.1%，比2019年同期下降了0.2個百分點。