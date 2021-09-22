官媒文章﹕內房發展商增長模式由財務槓桿驅動擴張　轉向穩健發展

中國,恒大（3333）成為最近兩周市場人士的關鍵詞。內地官媒《經濟日報》發文，指出個別房地產公司出現債務危機，是行業長期高槓桿﹑高負債模式下，蘊藏的集中體現。若不改變高槓桿﹑高負債模式，或會有更多企業走向危機。
文章以「房企行至十字路口」為題，指出地產行業對經濟增長﹑投資增長貢獻率高，對地方財政帶來的支持作用強，就業人數龐大，企業的經營風險值得高度關注。文章又指出，縱使目前只是個別房企暴露債務危機，整個行業亦極需要全面梳理，並及時化解存在的風險。
文章指出應該清醒地認識到，地產企業透過高槓桿﹑快周轉實現高利潤的階段恐已不再。內地住宅物業總量已告別短缺，企業增長方式應從財務槓桿驅動的規模擴張型，向穩健發展的質量效益型轉變。企業經營者須盡快轉變心態，積極應對形勢變化。
文章提到緊跟未來發展方向，發展商或能在城市更新﹑老舊小區改造﹑住房租賃﹑物業管理及社區養老等方面，獲得更多發展機會。
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