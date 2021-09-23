聯儲局聲明大對比　首現「放緩資產購買速度」

美國聯儲局的議息決策早在外界意料之中，會後的聲明和近兩個月前的說法基本大同小異，然而值得關注的是決策層首次寫入了「放緩資產購買速度」，顯示在經濟前景改善的情況下，美國央行正在邁向備受市場關注的減碼。

中國《匯通網》報道，9月22日聲明和7月28日聲明的措辭主要有三個不同點和九個相同點。

三點不同

1.減碼

9月22日：自（去年12月）那以來，經濟已經朝着這些目標取得了進展。如果繼續取得大致符合預期的進展，則委員會認為可能很快具備放緩資產購買速度的理由。

7月28日：自那（去年12月）以來，美國經濟已經朝着這些目標取得進展，委員會將在未來的會議上繼續評估進展。

2.疫情影響

9月22日：受疫情不利影響最重的部門近幾個月已出現好轉，但新冠病例的增加導致它們復甦放緩。

7月28日：受疫情不利影響最重的部門已經出現好轉，但還沒有完全復甦。

3.通脹

9月22日：通貨膨脹率高企，主要反映了暫時性因素。

7月28日：通貨膨脹率已經上升，主要反映了暫時性因素。

九點相同

1.聯儲局致力於在這個充滿挑戰的時期使用全部工具來支持美國經濟。

2.伴隨疫苗接種取得進展和強有力的政策支持，經濟活動和就業指標繼續走強。

3.經濟發展路徑繼續取決於疫情的發展。

4.疫苗接種的進展可能會繼續減少公共衛生危機對經濟的影響，但經濟前景面臨的風險猶在。

5.委員會力求實現充分就業和通脹率在較長時期內達到2%。

6.由於通脹率持續低於這個較長期目標，委員會將尋求實現通脹率在一段時間內適度高於2%，以使長期通脹均值達到2%且較長期通脹預期依然牢牢錨定在2%。

7.委員會預計將維持貨幣政策的寬鬆立場。

8.委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在0%至0.25%，並預計，在勞動力市場條件達到與委員會對充分就業的評估相一致的水平、且通脹率已經升至2%並有望在一段時間內適度超過2%之前，維持這一目標區間是合適的。

9.如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會將準備適當調整貨幣政策立場。