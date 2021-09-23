恒指早段飆逾600點　內房股普遍反彈　恒大漲逾三成｜持續更新

議息結果維持利率及每月買債規模不變，符合預，美股隔晚反彈，道指應聲飆520點，全日高見34440點；收市放緩至上升338點或1%，報34258點。標指漲0.95%，收市報4395點。納指上揚1.02%，收市報14896點。



恒大（3333）今日將如期支付公司境內債利息，恒大ADR一度升近5成，收市亦有3成升幅，惟成交不大，可留意今早內房、物管，以及受恒大違約風險拖累的內銀、內險股表現。久違有新股抽，譚仔國際（2217）今起招股，每手1000股，入場費約4,212元。



【10:00】電力股跑出

恒生指數升幅收窄至逾400點，最新報24640點，升418點或1.73%；大市成交額暫為496.4億元。

電力股今早彈起，華潤電力（0836）一度破頂，高見24.3元，現升20.74%，報24.1元；大唐發電（0991）升11.19%；華能國際電（0902）升18.53%；華電國際（1071）升13.67%，中國電力（2380）升超兩成。

平保（2318）反彈逾3%，報54.2元；友邦（1299）則先升後跌，跌0.28%，報88.5元。

【09:36】恒生指數一度飆606點

恒生指數一度飆606點，高見24827點，現報24803點，升582點或2.4%。

【09:32】恒生指數漲逾500點

恒生指數最新報24755點，飆534點或2.2%；恒生科指報6392點，升150點或2.4%；恒生國指亦漲222點或2.58%，報8863點。

內房股普遍彈升，恒大（3333）升幅擴大至逾兩成，融創中國（1918）漲近16%。

【09:20】恒生指數高開392點

恒生指數高開392點或1.62%，報24614點；恒生科指高開126點或2.03%，報6369點；恒生國指開報8792點，升151點或1.76%。大市成交額達64.78億元。

中國恒大（3333） 開升近15%，恒大物業（6666）亦升15%，恒大汽車（0708）漲近15%。

騰訊（0700）開升2.27%，報460.2元；美團（3690）開升3.21%，報238元；小米（1810）亦升1.3%，報23.4元；阿里（9988）則跌0.47%，報148元。

內銀股農行（1288）漲1.55%，報2.62元；工行（1398）漲0.2%，報4.22元；建行（0939）升0.37%，報5.42元；郵儲行（1658）揚1.51%，報5.36元；招行（3968）升3.12%，報59.45元。

中石油（0857）漲逾5.1%，報3.91元；中海油（0883）揚3.3%，報8.06元；中石化（0386）升1.81%，報3.92元。