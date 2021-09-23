港股半日彈升166點　成交已過千億元　滙豐平保漲逾2%｜持續更新

議息結果維持利率及每月買債規模不變，符合預，美股隔晚反彈，道指應聲飆520點，全日高見34440點；收市放緩至上升338點或1%，報34258點。標指漲0.95%，收市報4395點。納指上揚1.02%，收市報14896點。



恒大（3333）今日將如期支付公司境內債利息，恒大ADR一度升近5成，收市亦有3成升幅，惟成交不大，可留意今早內房、物管，以及受恒大違約風險拖累的內銀、內險股表現。久違有新股抽，譚仔國際（2217）今起招股，每手1000股，入場費約4,212元。



【12:00】港股半日彈升166點

港股裂口高開近400點，其後偏軟，升幅逐步收窄。恒生指數中午收報24388點，半日升166點或0.7%。恒生科指午報6266點，升23點或0.38%。恒生國指午報8718點，升78點或0.91%。半日大市成交額1,113.09億元，北水錄得淨流入9.96億元。

中國恒大（3333） 一度飆升逾三成，中午收報2.51元，半日升10.6%，成交額達15.14億元。恒大物業（6666）漲7.4%，午報4.51元；恒大汽車（0708）則倒跌3.8%，午報2.79元。

美團（3690）領升，半日漲3%，午報237.6元。騰訊（0700）升1.6%，午報457.2元；阿里巴巴（9988）則跌0.6%，午報147.8元；小米（1810）亦插2.8%，午報22.45元。

金融股方面，滙豐（0005）半日漲逾2%，午報39.6元；平保（2318）亦漲2.09%，午報53.7元；友邦（1299）回吐1.2%，午報87.65元。

內房物管股同樣反彈，藍籌碧桂園服務（6098）半日漲10.02%，午報52.7元；龍湖集團（0960）亦升8.27%，午報34.05元。內房方面，碧桂園（2007）揚7.6%，午報7.67元；中國海外發展（0688）升6.74%，午報17.42元；華潤置地（1109）升6.9%，午報31.1元。

【11:34】體育用品股逆市向下

體育用品股逆市向下，安踏（2020）跌4.3%；李寧（2331）跌逾2.7%；特步 （01368） 跌近3.9%。

恒生指數最新報24392點，升171點或0.71%。

內地股市向上，上證半日升0.6%；深證升0.8%；創業板指升0.5%。

【11:09】港股升幅收窄 吉利挫逾半成

港股升幅收窄，現報24458點，升237點或0.98%；恒生科指報6294點，升51點或0.83%。

吉利汽車（0175）挫逾半成，報23.15元；比亞迪（1211）亦跌0.3%，報242.2元；長汽（2333）跌4.6%，報28.95元。

藥明生物（2269）回吐2.88%，報118元。

小米（1810）下降逾2%，報22.55元；股價逆市下降，因立陶宛籲罷買中國手機，小米更被點名。

【10:42】恒大汽車倒跌1.4%

中國恒大（3333）升幅收窄至10.6%，報2.51元；恒大物業（6666）升5.5%，報4.43元；恒大汽車（0708）倒跌1.4%，報2.86元。

恒生指數升幅不跌300點，現報24486點，升264點或1.09%。

【10:23】內房、內房大反彈

恒生指數升幅收窄，現報24618點，升396點或1.64%。恒生科指則升121點或1.95%，報6364點。

內房物管股同樣反彈，藍籌碧桂園服務（6098）漲12.84%，報54.05元；龍湖集團（0960）亦升10.65%，報34.8元。內房方面，碧桂園（2007）揚8.4%，報7.73元；中國海外發展（0688）升7.8%，報17.6元；華潤置地（1109）升5.3%，報30.65元。

【10:00】電力股跑出

恒生指數升幅收窄至逾400點，最新報24640點，升418點或1.73%；大市成交額暫為496.4億元。

電力股今早彈起，華潤電力（0836）一度破頂，高見24.3元，現升20.74%，報24.1元；大唐發電（0991）升11.19%；華能國際電（0902）升18.53%；華電國際（1071）升13.67%，中國電力（2380）升超兩成。

平保（2318）反彈逾3%，報54.2元；友邦（1299）則先升後跌，跌0.28%，報88.5元。

【09:36】恒生指數一度飆606點

恒生指數一度飆606點，高見24827點，現報24803點，升582點或2.4%。

【09:32】恒生指數漲逾500點

恒生指數最新報24755點，飆534點或2.2%；恒生科指報6392點，升150點或2.4%；恒生國指亦漲222點或2.58%，報8863點。

內房股普遍彈升，恒大（3333）升幅擴大至逾兩成，融創中國（1918）漲近16%。

【09:20】恒生指數高開392點

恒生指數高開392點或1.62%，報24614點；恒生科指高開126點或2.03%，報6369點；恒生國指開報8792點，升151點或1.76%。大市成交額達64.78億元。

中國恒大（3333） 開升近15%，恒大物業（6666）亦升15%，恒大汽車（0708）漲近15%。

騰訊（0700）開升2.27%，報460.2元；美團（3690）開升3.21%，報238元；小米（1810）亦升1.3%，報23.4元；阿里（9988）則跌0.47%，報148元。

內銀股農行（1288）漲1.55%，報2.62元；工行（1398）漲0.2%，報4.22元；建行（0939）升0.37%，報5.42元；郵儲行（1658）揚1.51%，報5.36元；招行（3968）升3.12%，報59.45元。

中石油（0857）漲逾5.1%，報3.91元；中海油（0883）揚3.3%，報8.06元；中石化（0386）升1.81%，報3.92元。