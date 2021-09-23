羅兵咸永道：上半年內銀整體淨利潤年增逾12%　至1.02萬億人幣

羅兵咸永道公布2021年上半年中國銀行業報告，並分析57家A股和H股上市銀行截至今年6月底止的半年業績。

報告指出，由於上市銀行信用資產減值損失計提下降5.95%，帶動57間上市銀行的上半年整體淨利潤按年升12.21%至1.02萬億元（人民幣‧下同），淨利潤增長幅度遠超撥前利潤。

期內，大型商業銀行和股份制商業銀行平均總資產收益率（ROA）均略有上升，城農商行則基本持平。大型商業銀行、股份制商業銀行和城農商行淨利差、淨息差普遍呈收窄趨勢。

不良率及逾期率有所下降

羅兵咸指出，上市銀行不良率下降，截至今年6月底止，57間上市銀行整體不良率從去年底1.51%下降至1.44%，逾期率從1.49%下降至1.45%。不良率在2.0%以上的有6間，均為城市商業銀行，主營區域較為集中在長三角。

然而，上市銀行的核心一級資本充足率普遍下行，是因為風險加權資產增速超過核心一級資本的增速，導致核心一級資本有所下降。上半年，各上市銀行通過永續債、非公開發行、可轉債及二級資本債等方式，共募集資本4,903.8億元，按年減少4,963億元，減幅達50%，資本市場融資難度加大。

羅兵咸永道香港金融業審計部合夥人鄭善斌指，中國經濟持續穩定恢復，上市銀行業績展現明顯改善，經營管理和風險抵禦能力不斷提升，手續費及佣金收入增速亦高於利息淨收入；加上上市銀行加大了支持普惠金融、綠色金融、戰略性新興產業等多項重點領域的力度，貸款及總資產亦快速增長。