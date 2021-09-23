譚仔上市抽唔抽？　專家稱估值並非便宜　孖展與否取決於認購反應

經營「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚的譚仔國際（2217），今日開始正式招股。全球發售3.35億股，當中香港公開發售佔一成，今日（23日）起至下周二（28日）招股。

招股價介乎3.33至4.17元，集資最多13.97億元。每手1000股，入場費4212.02元。市場消息透露，譚仔國際配售部分已獲足額認購。

孖展方面，據富途顯示，招股首日的中午，已錄得逾8億元孖展認購額，較公開集資額1.4億元超購逾4.7倍。

三基投認購約一成可售股份

華盛證券分析師聶振邦指，譚仔國際定價較預期略高，主要是他預先沒有預計譚仔國際上市引入基石投資者，結果最終有三名基投，惟認購規模較少，僅佔發售規模約一成。

以最近三年平均每股盈利計算，若譚仔國際以下限定價，市盈率大約為15倍；若以上限定價，市盈率則為19倍。聶振邦認為，相比同業而言，譚仔國際估值未算十分高，市盈率與太興（6811）及大快活（0052）相約，而大家樂（0341）現價市盈率為22.9倍。

不過，聶振邦建議投資者留意，由於全球發售3.35億股，完成發行後總股本將由10.05億股增至13.4億股，意味未來一年純利須增長約三成，才可以維持15至19倍市盈率。

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若市況轉佳 譚仔首日升幅上望三成

對於首日表現的預測，由於譚仔國際估值未算吸引，發售規模較為分散，加上近日大市氣氛欠佳，他預計首日升幅只有15%至20%。若掛牌當日恒指已經重返25200點或以上，相信譚仔國際升幅可達25%至30%。

聶振邦建議，投資者決定是否孖展前，應該先留意招股反應，若首兩天已經超額認購70倍至80倍，反映該股最終很可能超購逾百倍，很可能以上限定價，不宜以孖展認購；相反若招股反應一般，定價或較吸引，孖展認購的成本亦隨之降低。