調查：美企對中國業務的樂觀情緒回升至貿易戰前水平

9月23日，上海美國商會聯合普華永道（中國）發布的《2021年中國商業環境調查》報告顯示，儘管美國企業對中國政府的抗疫政策持保留態度，但他們對中國業務狀況的樂觀態度已經恢復並觸及近三年高點。



《路透社》報道，美國一個行業遊說團體的高管表示，中國政府對中國國內企業進行廣泛整頓，也讓美國企業感到不安。

上海美國商會將樂觀情緒回升歸因於營收增加，以及對中國疫情的擔憂減弱。中國已經通過零容忍政策在很大程度上控制了疫情的傳播。

美中關係2019年在特朗普（Trump Organization）執政時期降至低谷，特朗普政府對中國發起了激烈的貿易戰，還對中國一些非常知名的科技公司實施了制裁。然而，拜登（Joe Biden）政府在對北京採取直接行動方面表現得更為謹慎，不過雙方關係仍然緊張。

「中國的業務從去年的封鎖中迅速恢復，」上海美國商會會長Ker Gibbs說。該商會發布的調查是在6月中旬至7月中旬進行的。

「然而，我們仍然感受到疫情的影響，會員繼續受到中國旅行限制的負面衝擊。總體業務表現良好，但也有緊張的跡象。」

該調查顯示，在338家受訪公司中，78%表示在2021年對自家公司的五年業務展望感到「樂觀或略微樂觀」，這比2020年高出近20個百分點，並且回升向2018年水平。

相比之下，10%的受訪公司表示「悲觀」，而在2020年和2019年分別有18%和21%。

但調查顯示，企業對疫情之後的一些中國政策持保留態度，特別是在聘僱勞動力方面。

約三分之二的受訪者表示，計劃2021年增加在華員工人數，這比2020年增加31.4個百分點，但62.3%受訪者稱勞動力的可得性對運營構成一定阻礙或嚴重阻礙。

目前，中國仍未開放邊境，未持有適當工作和居留許可的訪客大多無法獲准入境，所有入境者還必須接受至少兩周的隔離。