戶戶送：九成員工冀獲每日膳食津貼　助提升工作效率

戶戶送今天將旗下的「戶戶送企業版」部門重新定位為「戶戶送職場版」，同時公布「戶戶送職場版調查」結果，顯示員工投入度深受同事間的午餐聚會影響，近9成受訪員工表示，與交通或健康津貼等其他激勵措施相比，更希望獲得每日膳食津貼，作為提升工作效率的動力。

新界打工仔較多打算返辦公室工作

大部分受訪員工表示計劃每週返回辦公室至少三天，希望每週至少能選擇在家工作一至兩天。令人意外的是，相對港島或九龍的上班族，新界上班的受訪者較多打算返回辦公室工作。在員工人數多於500的大公司中，46%的受訪者計劃全面返回辦公室工作，而在員工人數介乎31至50的公司中，有關比例僅為24%。

近9成受訪員工希望獲得每日膳食津貼

而辦公室一族均期望公司能提供多元化的餐飲選擇。近9成受訪員工表示，與交通或健康津貼等其他激勵措施相比，更希望獲得每日膳食津貼，作為提升工作效率的動力。如此看來，公司須提供更具創意的福利措施，方能吸引及留住人才。

與此同時，香港各個行業的員工膳食津貼計劃亦有所不同：三分之一員工表示，在辦公室工作時會有膳食津貼，但只有13%的員工在家工作時獲得有關津貼；近四成在新界上班的受訪者表示，在辦公室工作時會有膳食津貼，而九龍及港島上班族的比例則分別為28%及33%；位於港島的公司比位於新界的公司較有可能提供在家工作的膳食津貼。另外，醫護、資訊科技及電訊等行業最有可能提供膳食補貼，教育行業的可能性則最低。