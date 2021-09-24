白宮報告：美國最富裕家庭平均稅率8.2%　比普通人還低5個百分點

白宮周四（9月24日）公布的一項分析顯示，2010年至2018年，美國最富有的400個家庭繳納的聯邦個人所得稅平均稅率為8.2%。最富有的400個家庭代表了所有納稅人的前0.0002%。

《新浪美股》報道，根據這份由經濟顧問委員會和管理與預算辦公室經濟學家撰寫的報告，這些最富家庭在上述九年期間為1.8萬億美元收入支付的估計稅率與其他納稅人相比要「低」。相比之下，據稅收基金會的分析，美國普通民眾在2018年為其收入繳納的平均稅率為13.3%（該數字包括所有納稅人，包括最富有的人）。

上述報告發布之際，民主黨提議對富人和企業增稅，以為拜登3.5萬億美元支出法案提供資金。但該稅收方案遭到共和黨人的反對。

該報告的調查結果與新聞網站ProPublica近期的調查結果相似。後者調查發現，傑夫-貝佐斯、沃倫-巴菲特、埃隆-馬斯克等一些世界上最富有的人繳納的稅收僅佔其財富的一小部分。

ProPublica援引從美國國稅局獲得的數千名富人的機密數據稱，25位最富有的美國人的身價在2014年到2018年期間總共增加了4010億美元，但這些人在這五年中總共只繳納了136億美元的聯邦所得稅，「相當於真實稅率僅為3.4%」。

白宮報告稱，最富有的美國人利用現有稅收規則來實現低稅率。

中低收入者的大部分所得稅來自工資。相比之下，最富有美國人的大部分收入來自投資，如果這些投資持有時間超過一年，稅率則低於工資。

工資的最高聯邦所得稅率為37%，而為獲得收益而出售股息和資產（如股票和房屋）的最高稅率則為20%。

富人還可以通過不出售資產來逃避對資產增值價值的徵稅。他們可以通過所謂的「價值遞升（step up in basis）」將投資轉移給繼承人，這意味着繼承人就不會為原始所有者累積的收益納稅。

然而報告稱，由於「不完美」的數據和方法，報告作者估計的8.2%的稅率可能並不完全準確。這一比率可能低至6%，也可能高至12%。該分析也沒有考慮遺產稅等稅收。