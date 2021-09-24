美團平保撐市彈逾3%　港股半日跌6點　恒大汽車插逾18%｜持續更新

聯儲局或加快收緊貨幣政策，美國10年期債息升穿1.4厘，美股隔晚三大指數齊升，道指曾升621點，收市漲506點或1.48%；標指抽高1.21%，收報4448點；納指揚1.04%，收報15052點。



恒大持續發酵，市場憧景中國政府或出手拯救。港股昨（23日）高開低走，尾市僅升289點，收市報24510點。截至09時15分，「黑期」跌約80點在24380附近，料恒指低開數十點。



【12:08】港股半日跌6點

港股低開23點，開市後曾升過百點，最多曾挫171點，低見24339點，其後倒升125點，高見24636點。恒指中午收報24504點，跌6點或0.03%，恒生科指跌45點或0.71%，午4255點；恒生國指跌14點，午報8719點；大市成交額739.28億元。

科投股方面，美團（3690）半日升3%，午報250元；騰訊（0700）漲0.8%，午報467元；阿里巴巴（9988）升0.9%，午報147元；小米（1810）漲1.11%，午報22.25元。個別科網股跑輸，快手（1024）跌4.5%；聯易融（9959）跌半成；移卡（9923）跌4%。

平保（2318）半日升3.5%，午報54.95元；滙豐（0005）漲1.5%，午報40.35元。

信義玻璃（0868）半日挫4.2%，收報24.2元，暫為表現最差的藍籌。

恒大（3333） 跌7%；恒大汽車（0708） 跌逾18%。

【11:27】美團撐市升近3%

港股爭持24500點，現升6點，報24517點。

美團（3690）現升2.6%，報249元。

快手（1024）插近半成，現報91.8元。

汽車股中升（0881）反彈3.4%，報61.95元；長汽（2333）漲1.5%，報29.5元；吉利（0175）升0.4%，報23.25元；比亞迪（1211）揚1.7%，報246.4元。

【10:20】平保大升逾4%

恒指跌幅收窄至約30點，現報24480點。

「三桶油」個別走，中海油（0883）升2.6%，報8.24元；中石油（0857）漲2.64%，報3.89元；中石油（0386）則跌0.5%，報3.9元。

平保（2318）大升4.2%，報55.35元。

【09:48】恒指跌幅擴大至逾百點

恒指跌逾百點，現報24402點，跌108點或0.44%。

【09:42】平保逆市漲逾3%

恒指跌幅略為擴大，現跌75點或0.31%，報24435點。

騰訊（0700）倒升0.34%，報464.8元；美團（3690）亦漲近2%，報247.2元；阿里巴巴（9988）則跌1.28%，報146.5元。

快手（1024）插近4%，報92.55元。

平保（2318）曾彈升3.3%，高見54.85元，現升2.4%，報54.35元。

體品股李寧（2331）下降3.5%，報90.55元；安踏（2020）亦跌1.9%，報142.8元。

華潤電力（0836）續升3.7%，報23.65元；龍源電力（0916）亦漲3.5%，報18.36元。

【09:31】內地股市偏軟

內地股市偏軟，滬指低開4點或0.12%，報3637點；深成指低開28點或0.2%，至14359點；創業板指數低開5點或0.1%，至3176點。

【09:20】恒生指數低開23點

恒生指數低開23點或0.1%，報24487點；恒生科指低開10點或0.17%，報6289點；恒生國指開報714點，跌19點或0.23%。大市成交額達53.45億元。

中國恒大（3333） 開跌2.6%，報2.6元；恒大物業（6666）亦挫2.4%，恒大汽車（0708）瀉6.2%。

騰訊（0700）低開0.4%，報461.4元；美團（3690）低開0.2%，報242.2元；阿里（9988）跌1.1%，報146.7元；小米（1810）亦挫1.11%，報22.25元。

內銀股招行（3968）挫1.45%，報57.8元；工行（1398）跌0.24%，報4.22元；滙豐（0005）則升1.13%，報40.2元；友邦（1299）平開，報88.4元；平保（2318）則跌0.2%，報53元。

海吉亞醫療（6078）低開10.02%，報53元。