中美股市回升港股望企穩　資金轉入電力環保股｜財經評論

港股昨報24510點，升289點，中秋假期後，中美股市回穩，加一臨近十一中國國慶，大市有望先行整固。同時，資金出現輪動，由消費板塊轉去電力及環保股。



中國消費市場低迷，瑞信指，內地9月體育用品市場銷售表現波動，追蹤佔整體線上渠道總銷售額約30%至40%的天貓旗艦店表現後，發現首十五天整體銷售趨勢繼續低迷。其中李寧（2331）表現最好，增長18.5%，特步（1368）增長3.2%，安踏（2020）銷售跌超過5%。體育用品股走弱，安踏昨跌3.8%，李寧跌2.9%，特步跌4%。

資金轉入電力及環保股，相關股份昨大升逾一成。

電力及環保股大升

資金轉入電力及環保股，華能（0902）昨日大升9.6%，中國電力（2380）升15.8%，新天綠色（0956）升16.9%，中廣核新能源（1811）升11.1%，東方電氣（1072）升13.5%。同時，光大環境（0257）升11%，中國水務（0855）升7.8%

另外，攜程 （09961） 公布業績。截至6月30日止第二季，淨虧損為6.5億元（人民幣‧下同），相對去年同期淨虧損4.8億元人民幣。若半年計，淨利潤為11.3億元，相對去年同期淨虧損58.3億元人民幣。期內，營收為59億元，按年增長86%，住宿預訂收入為25億元，按年增長96%，交通票務收入為21億元，按年增長80%。攜程昨彈3.7%，同系的同程藝龍（0780）升2.8%。臨近十一中國國慶，為出外旅行旺季，可多加留意。

恒大滿天消息，中央會如何出手處理恒大債務續成焦點，不過，其主要股東華人置業擬清貨止蝕。（Bobby Yip/路透社）

恒大消息滿天飛

恒大（3333）滿天消息，中央會如何出手處理恒大債務續成焦點，《華爾街日報》引述內地官員報道，當局要求地方政府為恒大可能倒閉做好準備，「迎接潛在的風暴」，地方政府部門及國企已接到指示，如果恒大未能以有序方式處理好自身事宜，他們只能在最後一刻才介入。另外，據Asia Markets引述接近政府的消息稱，當局正在最後敲定把恒大分為3個實體的重組協議，最終把恒大變為國企。方案可能在數天內公布。

恒大主要股東華人置業（0127）擬清貨止蝕。華置發公告指出，已出售1.09億股恒大股份，預期將在本年度內錄得已變現虧損13.77億元；若餘下7.51億股按恒大本周二收市價每股2.27元悉數沽出，則本年度錄得的已變現虧損，將大幅增至108.63億元。

沽美債買美股

美國聯儲局表明「快將」開始縮減買債，最早11月行動，並於明年中結束，並且有機會最快於明年加息。美國10年期債息升穿1.4厘，現處1.43厘。

美股調整後急彈，道指收市升506點或1.5%，報34764點，標普500指數升1.2%，報4448點，納指升約1%，報15052，並三大指數已收復9月17日至20日的下跌裂口。