滙豐﹕85%商業理財客戶透過數碼渠道　提升平台功能助中小企客戶

有鑒於疫情後不少中小企業都升級轉型，加上數碼化是大趨勢，滙豐陸續提升專為中小企而設的業務管理平台，包括新增支付通知電子簽名、加強即時通訊功能、調查合作夥伴背景等。



滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，現時有85%的商業理財客戶是使用數碼渠道管理賬戶，平均每月有240萬客戶登入並且穩步上揚中。而滙豐智滙（HSBC Smart Solution）新增自去年10月推出以來已新增一系列應用程式以工具，「我們推出的Ask Amy虛擬助手能24小時解答客戶問題，單在今年7月已經收到20萬個查詢。」

滙豐新增了市場獨有功能市場脈搏（Market Pulse），透過大數據分析把消費和交易數據加以整合。王海珍表示用戶能查閲超過60個行業的業務分析及每月銷售趨勢，「中小企資源較缺乏，我們把公司内部的研究整合，客戶可以查閲不同資訊如線上或線下店鋪銷售分佈、顧客花費的偏好、銷售趨勢的地理分佈等，以助他們更有效地營運。」她指市場脈搏將能為企業提供更多元化的支援。

網上收款交易額和數量均有明顯增長

滙豐機遇（HSBC VisionGo）為滙豐首創的B2B數碼共享平台，王海珍表示現時已經有25,000名會員，客戶能透過這個平台互相交流，「例如想開物流公司該如何開始，或是歐美的運輸情況又如何；我們希望客戶能很容易便能在平台上找到他們需要的資訊。」

現時滙豐有95%支付指示是經由網上平台發出，王海珍指疫情期間，無論是處理網上收款的交易額和數量均有明顯增長。「今年首8個月交易額比去年上升2.5倍，交易數目更上升了4倍，大碼交易額亦上升不少。而政府推出消費券亦令8月網上收款比同年7月增長3成。」

新增功能助客戶「work smart」

為了能節省客戶時間，協助客戶「work smart」，滙豐新增了幾項功能，分別為支付通知、電子簽名及1次性密碼，除了能以信息或微信通知客戶以即時提醒他們繳費；又能不用親身前往分行便能開戶或更改設定等。

而過往銀行月結單只能保存2年，滙豐銀行今年2月起更改政策，讓客戶的銀行月結單能存放長達7年。此項措施不僅能大大節省申請費用，並且能發揮環保作用，單是推行短短大半年，紙張已經減少用量超過1半。