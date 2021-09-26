港交所推SPAC猶如蠱惑的槍　瞄不準目標卻扼殺了市場｜刁佬

千呼萬喚的香港特殊專案收購公司（SPAC）諮詢文件，終於由聯交所在9月17日出場，星爺的《逃學威龍》中有蠱惑的槍，是一把善良，不會開火的手槍。沒有想到香港聯交所亦充滿智慧，在SPAC向市場徵詢意見，在諮詢文件之中刁佬見到蠱惑的SPAC。因為刁佬深信這些SPAC 就像蠱惑的槍一樣，十分善良，亦照顧所有人的要求，但就像古玩一樣，是一件徹頭徹尾沒有使用價值的工具。就讓我們看看交易所的諮詢文件，大家就明白刁佬為何有這樣的反應！

刁佬生命有限，不想浪費大家時間一於廢話少講直入戲肉。交易所對未有收購對象的SPAC股票有以下建議：

投資者的資格：

將僅限專業投資者，即投資金額一般不少於港幣800萬，讀者有興趣可以Google 專業投資者在《證券及期貨條例》的定義。不過SPAC進行併購交易後則會變身成一般股票，此限制則取消；

SPAC發起人：

SPAC發起人須符合適合性及資格規定（Fit & Proper requirement），而必須有至少一名發起人為證監會持牌公司（持有證監會的第6類（就機構融資提供意見）及／或第9類（提供資產管理）牌照的公司），並持有至少10%發起人股份；

攤薄上限：

發起人股份於IPO時不可超過30%；即使行使權證（Option）同樣限於30%；及

集資規模：

SPAC的IPO籌集資金至少達10億元。

港交所推SPAC諮詢文件，有多項建議。﹙資料圖片﹚

集資要求至少10億 可圈可點

刁佬對於上述的要求不感到意外，因為只限專業投資人買賣SPAC股票，代表沒有散戶參加。專業的投資者輸了錢，亦應該不會投訴。另外對於發起人的要求，刁佬甚至舉腳贊成，因為又多了生意做。

至於攤薄上限的設定與星、美睇齊，意料之內情理之中。不過集資規模至少達10億港元，這一個數字可圈可點。 因為SPAC的要求最少有25%為公眾股，那麼集資額至少達10億代表大部份的SPAC市值不少於40億，40億這一個數字是我們業界的一個神奇數字，因為假若公司市值超過40億及收益至少達5億，就則滿足上市規則8.05條的市值測試大部份要求。

這樣間接代表交易所只批准市值有足夠份量的公司在沒有盈利的前提下上市，而且對現有的上市規則沒有半點抵觸，這樣的安排刁佬明白聯交所及證監會的用心良苦。畢竟香港沒有集體訴訟，如果SPAC公司規模太小，這樣變相鼓勵新一輪的造殼風潮。

交易所對有關SPAC併購交易的建議︰

應用新上市規定：

那一些被併購的公司，交易所稱之為繼承公司，能被收購變身成上市公司則須符合所有新上市規定，包括最低市值規定及財務資格測試；

獨立協力廠商投資：

強制性規定獨立協力廠商投資須佔繼承公司預期市值的至少15%至25%；

股東投票表決：

SPAC的併購交易須經於股東大會上由小股東批准，發起人及其他擁有重大權益的股東不具投票權；及

股份贖回選項：

若發起人有變動、以併購交易及物色併購目標延期，必須先給予股東贖回股份的選項。

向股東退還資金：

如果SPAC未能在24個月內公佈併購交易，或未能在36個月內完成併購交易，SPAC必須清盤並將籌得的所有款項，另加利息退還給股東。

香港特色SPAC 恐變成古玩一樣

對於併購交易的建議，大部份均在刁佬意料之內，因為與國際的條例相若。唯獨是應用新上市規定一條，簡直令人感到意外驚喜。因為這個要求確實是大膽創新，令到交易所既可以推出與香港法規格格不入的SPAC，但仍可保持原有監管規則，更可以通過現行的上市規定阻止有心人造殼等風險。

其實所有條款都是合情合理，因為香港既然沒有集體訴訟，而且上市公司有必須達到多方面的最低要求，如果貿貿然推出只有現金及理想的SPAC，而不去考慮現有法規，等同於把上市規則鑿開一個漏洞。刁佬也是個明白事理的人，覺得聯交所有這樣的要求絕對合情合理，只不過推出這一種香港特色SPAC只會變成古玩一樣，除了放在這裏告訴世界，我們亦擁有SPAC之外，刁佬實在想不到達到上述條件的公司為何不自己上市。 一間市值可以達到40億元的公司，其上市成本相對公司規模簡直九牛一毛，絕不可能因為省卻上市費用將自身利益投放SPAC手中。相信這樣簡單的道理聯交所絕對明白，只不過在高官強力推行的壓力之下，又在沒有犧牲投資者利益的前提，作出一個四不像的取捨。

對於交易所這一份諮詢文件刁佬不知如何回應，只能想起我們香港人經常會說的一句俗語 「手術成功但病人死咗」，相關條例的確可以令到SPAC正式在香港市場推出，不過亦同時將香港的SPAC扼殺於市場之中。

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。