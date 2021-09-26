積金局：第二季自願性供款額近38億　創季度新高

積金局主席劉麥嘉軒今日（9月26日）發表網誌指，在積金局積極推動下，自願性供款總額一直持續上升，由2004年的23億元增至2020年的141億元，增幅達五倍。而單計2021年上半年金額逾75億元，當中，第二季的供款額錄近38億元，以季度計算為歷年之冠。

近年，不論是作出自願性供款的僱主數目，還是僱主作出的自願性供款總額皆有增加。在2020年，接近兩萬名僱主為超過39萬名僱員作出自願性供款，總額超過125億元，較2019年的112億元增加11%，可見香港愈來愈多僱主願意為僱員的退休保障多走一步。

劉麥嘉軒又指，在2020至21年度，積金局就逾期供款或欠交供款的個案，向僱主發出約30萬份附加費通知書，僱主須支付的附加費總額約7,000萬元，相信僱主遲交強積金供款的其中一個原因，是由於他們過於依賴紙張及人手工序處理強積金供款。

劉麥嘉軒預期，當構建中的積金易平台正式投入運作後，僱主便能全面以電子化方式管理僱員的強積金，包括登記強積金計劃、處理供款、提交相關文件及資料等，大大簡化目前強積金繁瑣的行政工序，亦可避免因手民之誤而導致逾期供款以致須繳交附加費的情況，有助僱主提升運作效率和減省行政成本。