新加坡物流獨角獸融資近6億美元　阿里入股佈局東南亞

據財聯社報道，新加坡物流初創公司Ninja Van在E輪融資中籌集了5.78億美元，數家國際知名機構參與投資，其中新進股東包括電商巨頭阿里巴巴﹙9988﹚。

參與投資的還包括GeoPost、B Capital Group和Monk's Hill Ventures。Geopost是歐洲第二大包裹服務商，母公司為DPDgroup；B Capital Group是由臉書聯合創始人Eduardo Saverin和貝恩資本前高管Raj Ganguly成立的風投機構。

Ninja Van成立於2014年，運營範圍覆蓋東南亞的六個國家（印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和新加坡），公司每日包裹運送量達到170萬個。該公司在2020年的D輪融資中籌集了2.79億美元，參與者包括東南亞網約車巨頭Grab。

Ninja Van的主要客户包括印尼電商平台PT Tokopedia。PT Tokopedia背後有阿里巴巴、軟銀集團和新加坡政府投資公司等投資人。PT Tokopedia2021年上半年與東南亞出行巨頭Gojek合併，創建了印度尼西亞市值最高的初創公司GoTo Group。

除此以外，Ninja Van的客户還包括阿里巴巴集團東南亞旗艦電商平台Lazada和新加坡網路巨頭Sea旗下的電商平台Shopee。此外，Ninja Van還與聯合利華等全球消費集團以及小型門店存在合作關係。

在新冠大流行期間，全球電商行業呈現蓬勃發展的態勢，眾多投資機構持續押注輸、物流和倉儲類型的企業。Ninja Van在聲明中表示，計劃利用E輪融資到的資金來改善其基礎設施和技術系統，以支持其達到可持續的長期收益。

先前知情人士透露，Ninja Van最快將於明年進行IPO。此次E輪融資使該公司在IPO前的估值升至10億美元上方。

8月，新加坡主權財富基金GIC首席投資官Jeffrey Jaensubhakij表示，「印尼、越南、泰國等國家有足夠多的人口，為網絡服務行業成長提供良好的土壤。難點在於哪些商業模式可以真正做到泛區域的規模，那才是真正的機會所在。」