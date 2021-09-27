佩洛西承諾本周通過基礎設施法案　拜登持樂觀態度

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）承諾本周通過一項5,500億美元的基礎設施法案，並暗示更大規模的支出和稅收措施的總金額將從3.5萬億美元下調。

《新浪財經》報道，佩洛西表示，她27日推動參議院通過的法案，不過她建議在投票時間上留有餘地。

據悉，美國眾議院民主黨計劃在本周對1萬億美元的基礎設施法案和3.5萬億一攬子刺激計劃進行「捆綁」投票，但民主黨內的激進派和温和派之間的分歧可能會使這兩項法案夭折。

本周的投票至關重要，拜登對此「持樂觀態度」。「我想，這要花上一周的大部分時間。」他周日（9月26日）表示。

激進派的投票可能很關鍵，他們堅持首先在更大規模的法案上取得進展，該法案包括從兒童保育到氣候保護的支出。西弗吉尼亞州參議員喬·曼欽（JoeManchin）等温和派人士則表示，支出太高了。

佩洛西表示，未來還會有更多關於該計劃的談判，「尤其是在解決氣候危機方面」，而且總金額將低於3.5萬億美元「似乎不言而喻」。

國會議程包括避免政府月底停擺

此外，國會的議程還包括避免聯邦政府本月底停擺，以及美國政府在未來幾周可能出現的債務違約。預計參議院本周將就眾議院通過的臨時撥款法案進行投票，該法案包括暫停債務上限，不過共和黨可能會阻礙通過該法案。

佩洛西表示，她仍然希望有足夠多的共和黨人找到「某種程度的責任」，並加入提高債務上限的行列。「我們希望這是兩黨合作的結果，」她表示。

與此同時，她表示：「我們需要確保政府保持開放——我們會做到的。」

然而，賓夕凡尼亞州共和黨參議員帕特·圖米（PatToomey）表示，共和黨人不會投票贊成提高債務上限，民主黨人只能「靠自己」來達成這一目標。