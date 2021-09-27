內地限電限產會帶來多大影響？　中金報告作這樣分析

中金公司發表報告指出，最近地方政府限電限產愈發嚴格，供應風險的東風壓過需求疲軟的逆風，工業品價格紛紛止跌反彈。「雙限」亦波及到了農產品加工業。

中金公司指出，8月17日，國家發改委發布《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》，對各省的能耗雙控形勢進行分析預警。9個省（區）上半年能耗強度不降反升，為一級預警，其中不乏江蘇、廣東等工業大省。

能源供應方面，在今夏能源需求超預期增長後，開始季節性減弱，天然氣價格觸頂回落。但一波未平一波又起，「拉尼娜」可能造成冷冬的預期加劇了全球範圍內對今冬能源短缺的擔憂。動力煤因而表現強勢，領漲大宗商品。

向前看，中金公司預計冷冬可能將推升海外天然氣以及取暖油需求，而中國甚至可能面臨煤炭和天然氣同漲的局面，冷冬預期可能在一定程度上抵消「雙限」對煤炭需求的影響。冬天能源消費旺季在即，「冷冬」可能會進一步加劇能源短缺，冬儲補庫以及取暖季保供壓力可能仍然較大，中金公司仍然要關注四季度高煤價風險。據中金公司測算，假定中國動力煤恢復峰值產量，在經濟平穩以及煤炭進口總量持平的情況下，四季度可能仍有一定短缺風險，煤炭保供壓力較大。

在此情形下，中金公司認為今年四季度「雙限」約束可能難以放鬆。「雙限」疊加「冷冬」，今年四季度大宗商品有一定可能再次迎來普漲行情，再通脹風險可能加大，但價格上漲的高度與持續性可能將受制於需求走弱。

最近地方上限產、限電趨嚴。江蘇、廣東等地的獨立電爐廠與螺紋軋線等環節因耗電強度較大，多受管控。截至9月24日，螺紋鋼軋線產能利用率已從今年五月份的81%左右跌至59.4%，其中短流程（電爐+調坯）滑落至31.7%，螺紋鋼產量下滑至271萬噸，是2020年4月以來的新低。

廣西、雲南、寧夏的電解鋁行業受到限電、限產，且電解鋁的復產和投產對電力穩定供應要求較高，當前供給約束下可能難以兑現；福建的不鏽鋼和鎳鐵生產受到影響；而雲南和廣西的鋅冶煉廠早在5月份和7月份就分別受到電力供應管束，按月減量較小。銅冶煉受到的影響相對較小。基本金屬加工端受影響亦較大，一級預警的9個省份中，今年上半年銅材和鋁材產量分別佔全國的29%和27%，因此需要持續跟蹤限電措施對基本金屬下游加工行業補庫需求的干擾。

部分能耗較高的農產品加工業，譬如棉紡織、玉米澱粉、大豆壓榨等行業，亦受到了「雙限」波及。據棉紡織訊息網（TTEB）周度數據，中國棉紗廠開機負荷為55.1%，較9月初的63%快速下降8個百分點，同時下游棉布開機率僅為51%，連續9周下降。截至9月24日，中國主要玉米澱粉企業開工率為50.52%，較上月按月下降8個百分點。大豆壓榨行業也受到波及，截至9月17日，中國主要油廠開工率為48.11%，較上月按月下降4.62個百分點。