港股升幅再度收窄　科指跑輸　中煙香港逆市曾飆逾一成｜持續更新

港股過去兩周瀉2013點，上個交易日收市報24192點。本周只有四個交易日，周三（30日）期指結算，同日北水暫停。「黑期」今早最新跌約50點，在24070點附近。



華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成延期起訴協議後獲釋，並返回中國，今早可留意華為概念股；另外，中海油（0883）宣布擬申請A股發行上市，亦可留意其港股走勢。



【14:47】中煙香港曾飆逾一成

中煙香港 （6055） 一度飆逾一成，高見17.26元，現漲9.13%，報16.98元。

恒指升幅收窄至約10點，現報24205點。科指則跌58點或0.96%，報6101點。

【14:08】港股午後升幅擴大至177點

港股午後升幅擴大，最新報24369點，升177點，國指最新報8649點，升44點，科指則下跌12點，報6147點。

【12:00】體品股跑輸大市

港股低開高走，恒指半日漲67點或0.28%，中午報24259點。恒生科指則低開低走，半日跌46點或0.75%，報6113點。恒生國指報8604點，跌不足1點。大市半日成交額894.03億元。

美團（3690）領升港股63點，半日漲3.2%，午報252.4元；騰訊（0700）靠穩微升1.3%，午報466.2元；阿里巴巴（9988）仍處於弱勢，半日跌1.18%，午報142.6元；小米（1810）插2.5%，午報21.55元。

中海油（0883）半日大升5.7%，午報8.53元，成交額17.61億元，暫為表現最好的藍籌。此前該公司公布擬回A，消息一出股價造好。中石油（0857）平收報3.8元；中石化（0386）微升0.52%，午報3.86元。

吉利（0175）半日大跌6%，午報21.6元。

體品股亦下挫，李寧（2331）半日跌2.3%，午報86.65元；安踏（2020）更插4.5%，午報135.9元。

【11:55】內地限電 電力股普遍下降

內地限電，從事中﹑上游業務的資源股股價下挫，江西銅（0358）跌3.1%，報13.74元，洛鉬（3993）跌4.9%，報4.84元，馬鋼（0323）跌5.3%，報3.54元，鞍鋼（0347）跌5.4%，報4.7元。

不過兗煤（1171）升0.3%，報13.4元，神華（1088）無升跌，報16.76元，中煤（1898）跌3.8%，報5.52元。

電力股跌2.8%，報22.2元，大唐（0991）跌6.6%，報1.41元，中國電力（2380）跌3.98元，跌2.9%。

【11:10】滙豐漲逾2%

美團（3690）、滙豐（0005）領軍，分別上升3.84%及2.77%，報254元及40.8元。

航運股插水，中遠海控（1919）插逾9%，報12.8元，創30天新低，成交額達10.58億元。東方海外國際（0316）亦瀉8.7%，報144.5元。中遠海運港口（1919）亦跌1.36%，報6.53元。

【10:51】快手曾插逾8%

本港地產股向上，恒地（0012）彈升2.6%，報29.5元；長實（1113）亦漲2.5%，報43.7元；信置（0083）升2.75%，報10.46元；新世界（0017）升3.5%，報31.25元；新地（0016）亦升1%，報96.65元。

中海油（0388）大漲6.32%，報8.58元，創30天新高。

快手（1024）突插8.6%，低見79.35元，現仍跌4.5%，報82.95元。

恒生指數最新升275點或1.14%，報24467點。

【10:19】恒大汽車股價反覆

恒大汽車（0708）再度轉跌逾3%，報2.15元。

【10:16】恒大系全線轉升

恒大汽車（0708）曾轉升逾2%，見2.38元，現升1.35%，報2.26元。此前其股價曾跌逾兩成半，低見1.66元。

中國恒大（3333）亦漲近3%，報2.43元。恒大物業（6666）亦升2.1%，報4.42元。

【10:01】平保漲近4%

恒生指數再進一步上升逾300點，最新升308點或1.27%，報24500點。恒生科指亦轉升73點或1.2%，報6233點。

騰訊（0700）漲逾2%，美團（3690）大升4.1%，報254.6元；阿里巴巴（9988）亦轉升0.6%，報145.2元；小米（1810）跌3.4%，報21.35元。

友邦（1299）微升0.7%，報87.1元。平保（2318）漲3.6%，報56.2元。

【09:44】小米逆市插逾4%

恒生指數倒升63點或0.26%，報24225點；恒生科指跌12點或0.21%，報6147點。

阿里巴巴（9988）跌0.9%，報143元，成交額5.43億元。

小米（1810）插逾4%，報21.2元。

平保（2318）跌2.3%，報55.5元。

【09:40】華為概念股表現造好

華為概念股今日表現造好，中興通訊（0763）一度飆逾半成，高見27.75元，現報27.55元，仍漲4.55%，成交額達2,560萬元。

中軟國際（0354）亦曾升6.3%，高見14.78元，現報14.38元，仍升3.45%，成交額達1.25億元。中芯（0981）揚3.87%，報22.8元；舜宇（02382）微漲2.6%，報215.8元。

【09:20】恒生指數低開60點

恒生指數低開60點或0.25%，報24131點；恒生科指低開11點或0.18%，報6148點；恒生國指開報8587點，跌17點或0.21%。大市成交額達29.42億元。

中石油（0883）高開3.5%，報8.35元。

中國恒大（3333） 平開，報2.36元，恒大物業（6666）微跌0.46%，報4.31元，恒大汽車（0708）瀉逾11%，報1.97元。

騰訊（0700）低開0.26%，報459元；美團（3690）低開0.6%，報243.2元；阿里（9988）跌1.46%，報142.2元；小米（1810）亦挫0.9%，報21.9元。

李寧（2331）開跌2.4%，報86.55元，創30天新低。