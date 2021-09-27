港股升幅擴至逾300點　ATM齊漲小米獨憔悴　平保漲近4%｜持續更新

港股過去兩周瀉2013點，上個交易日收市報24192點。本周只有四個交易日，周三（30日）期指結算，同日北水暫停。「黑期」今早最新跌約50點，在24070點附近。



華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成延期起訴協議後獲釋，並返回中國，今早可留意華為概念股；另外，中海油（0883）宣布擬申請A股發行上市，亦可留意其港股走勢。



【10:19】恒大汽車股價反覆

恒大汽車（0708）再度轉跌逾3%，報2.15元。

【10:16】恒大系全線轉升

恒大汽車（0708）曾轉升逾2%，見2.38元，現升1.35%，報2.26元。此前其股價曾跌逾兩成半，低見1.66元。

中國恒大（3333）亦漲近3%，報2.43元。恒大物業（6666）亦升2.1%，報4.42元。

【10:01】平保漲近4%

恒生指數再進一步上升逾300點，最新升308點或1.27%，報24500點。恒生科指亦轉升73點或1.2%，報6233點。

騰訊（0700）漲逾2%，美團（3690）大升4.1%，報254.6元；阿里巴巴（9988）亦轉升0.6%，報145.2元；小米（1810）跌3.4%，報21.35元。

友邦（1299）微升0.7%，報87.1元。平保（2318）漲3.6%，報56.2元。

【09:44】小米逆市插逾4%

恒生指數倒升63點或0.26%，報24225點；恒生科指跌12點或0.21%，報6147點。

阿里巴巴（9988）跌0.9%，報143元，成交額5.43億元。

小米（1810）插逾4%，報21.2元。

平保（2318）跌2.3%，報55.5元。

【09:40】華為概念股表現造好

華為概念股今日表現造好，中興通訊（0763）一度飆逾半成，高見27.75元，現報27.55元，仍漲4.55%，成交額達2,560萬元。

中軟國際（0354）亦曾升6.3%，高見14.78元，現報14.38元，仍升3.45%，成交額達1.25億元。中芯（0981）揚3.87%，報22.8元；舜宇（02382）微漲2.6%，報215.8元。

【09:20】恒生指數低開60點

恒生指數低開60點或0.25%，報24131點；恒生科指低開11點或0.18%，報6148點；恒生國指開報8587點，跌17點或0.21%。大市成交額達29.42億元。

中石油（0883）高開3.5%，報8.35元。

中國恒大（3333） 平開，報2.36元，恒大物業（6666）微跌0.46%，報4.31元，恒大汽車（0708）瀉逾11%，報1.97元。

騰訊（0700）低開0.26%，報459元；美團（3690）低開0.6%，報243.2元；阿里（9988）跌1.46%，報142.2元；小米（1810）亦挫0.9%，報21.9元。

李寧（2331）開跌2.4%，報86.55元，創30天新低。