Bitcoin概念股大跌　火幣挫一成半　公司將逐步清退內地存量用户

內地進一步打擊加密貨幣交易，拖累Bitcoin概念股下跌，歐科雲鏈（1499）跌近8%，美圖（1357）跌逾2%，火幣（1611）跌15%。

9月24日中國人民銀行發佈《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》 ，人民銀行負責人表示《通知》明確指出，虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。

據火幣官方公告，為響應當地政府監管政策要求，Huobi Global已於2021年9月24日（UTC+8）停止了中國大陸地區新用户註冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用户，計劃於2021年12月31日（UTC+8）24:00之前，在保證用户資產安全的前提下完成有序清退，具體清退細則將通過公告、郵件、站內信和短信等方式通知用户。

與此同時，美國監管機構還向該行業發出強烈警告，稱其面臨重蹈2008年金融危機前有毒文化覆轍的危險。美國貨幣監理署代理署長Michael Hsu表示，加密貨幣和去中心化金融可能正在演變成對金融系統的威脅，就像十多年前某些衍生品差點讓金融系統崩潰一樣。