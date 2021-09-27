曾志偉升職蕭世和加盟　TVB高層大執位　料強攻兩條戰線｜拆局

電視廣播﹙0511，TVB﹚再有高層人任！最新宣布，星島﹙1105﹚CEO、資深傳媒人蕭世和將「過檔」擔任總經理﹙商務營運﹚，而今年1月重返TVB的資深藝人曾志偉更上一層樓，升任總經理﹙節目內容營運﹚。



過去大半年，TVB 高層出現多番變動，改革之風甚濃，外間不難發現，TVB正從兩大戰線努力作出變革。



曾志偉將全面負責無綫電視的主要內容營運，包括藝、合拍劇、音樂的的製作。﹙資料圖片﹚

TVB今次人事部署，顯然想加大商業及內容攻勢。根據最新安排，蕭世和「過檔」後，將全面負責無綫電視的市場及商務營運管理，以推動提高無綫電視跨平台的協同效應和效率等。至於曾志偉，則會全面負責無綫電視的主要內容營運，包括綜藝、合拍劇及音樂的製作，以及節目採購及策劃。

高層陸續「埋位」，無疑為TVB帶來「新氣象」，但傳統電視媒體走下坡，TVB在改革的同時，也面對不少挑戰。事實上，已連續3年蝕錢的TVB，今年上半年繼續「見紅」，收入按年微升不足2%，惟受累成本高居不下，仍要蝕2.84億元，相當於去年全年的虧損。

TVB近期大搞綜藝節目，如開辦《聲夢傳奇》、《開心大綜藝》、《超級綜藝》等綜藝節目，外間反應不俗。﹙資料圖片﹚

戰線一、提升廣告收入

外間不難發現，TVB正從兩大戰線努力作出變革。首先，當然是改善廣告收入。

作為傳統電視媒體，TVB仍十分依賴廣告收入，今年上半年12.48億元總收入中，香港電視廣播分部業務佔比接近一半，大約6億元，當中絕大部份是廣告收入，達到4.6億元，其餘為聯合製作節目等收入。

翻查資料，TVB近年收視下挫，連帶廣告收入自2014年起開始逐年走下坡，去年疫情下更按年大瀉54%。今年上半年，TVB廣告收入雖然按年大升31%至4.6億元，但主要受惠去年疫情大爆發所造成的低基數效應，金額較2019年同期的11.36億元，仍要跌59%。

大環境不就，TVB也面對ViuTv急速冒起，後者成功捧紅MIRROR及ERROR兩大男子組合，上半年廣告收益激增66%至1.88億元。有見及此，電視廣播管理層亦於上半年「大執位」，曾志偉、王祖藍回巢分別擔任副總經理及首席創意官，而鄭詩君（C君）也出任無綫J2台的創意總監，希望透過提升收視谷起廣告收入。觀眾也不難發現，TVB近期大搞綜藝節目，如開辦《聲夢傳奇》、《開心大綜藝》、《超級綜藝》等綜藝節目，外間反應不俗。

TVB力谷電商業務，冀在廣告收入以外，開拓新「水源」。﹙資料圖片﹚

戰線二、開拓電商業務

除了收視外，另外一個戰場是電商業務。電視廣播近年加緊業務多元化，分別於2016年推出myTV SUPER，搶攻OTT平台，再於2018年推出Big Big Shop，仿效港視開設HKTVmall，正式轉攻電商。

myTV SUPER以及Big Big Shop﹙大台網及電子商貿業務﹚分別約有1,020萬及100萬名用戶，去年分別錄得1,100萬元及5,300萬元溢利，「幫補」廣告收入下跌。至近日，TVB夥拍邵氏兄弟斥資2億元收購於近日收購網購平台「士多」約75%股權，公司估計電商業務規模將擴大逾四倍。

TVB股價低殘，惟伍禮賢不建議散戶撈底。﹙資料圖片﹚

伍禮賢︰不宜博反彈

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，TVB的電視內容及豐富度近日已見提升，口碑也開始轉好，但從投資角度而言，目前還存在很大的不確定性。

他表示，TVB近年收入下跌，持續虧損，核心原因是廣告收入明顯減少，一來與收視下跌有關，二來疫情下通關無期，企業花錢宣傳意欲減少，但始終廣告收入與收視掛鉤，落手提高節目質素及觀眾認受性，是明智之舉，但現時難言能否大力谷起收視，從而帶動廣告收入。

同時，伍禮賢認為，TVB 去年電商業務收入增長理想，主要因為疫情大爆發，但隨疫情緩和，許多電商平台的增長也見放緩，料電商較難成為TVB長久的增長點。問及投資價值，，TVB 股價處於低，但伍禮賢不建議散戶撈底，始終公司營運數字尚不理想，且市場競爭加劇，不宜博反彈。