財政司發表《香港營商報告》 陳茂波：與明年特首選舉無關

財政司司長陳茂波今日發布《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》，當中涉及三大章節，包括「黑暴動亂和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響」、「制定實施《香港國安法》及落實「愛國者治港」有力維護了香港社會穩定和營商環境」、「重回正軌的新香港營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量」。

陳茂波稱，由於過去美國發表不少錯誤信息，兩個月前更向香港發商業警告，故今次發表的報告有三大主要目的，「以正視聽」，透過客觀事實澄清外界錯誤、扭曲觀點；「明確根本」，羅列香港實際存在的客觀優勢；「積極推介」，讓大眾易於理解、掌握香港優勢。

陳茂波（圖左）指出，是次發表報告與明年行政長官選舉完全無關。（盧翊銘攝）

被問到由政府撰寫報告的公信力，陳茂波指報告引述好多數字，金融方面的數據包括實施《國安法》後IPO集資額、資金流、聯繫匯率等，有信心資料足夠客觀說明事實。

陳茂波明言，是次發表報告與明年行政長官選舉完全無關，而是他作為財政司司長的工作之一，重串發表報告與對中央表忠是「風馬牛不相及」。他補充，是次發表營商報告，行政長官完全知悉而且同意，而該報告不能與施政報告相提並論，前者主要向國際社會陳述香港經濟前景、營商環境，後者涉獵不限於經濟層面。

他指出報告是有系統及條理地，將香港的優勢羅列出來，雖然報告內所提及的內容及香港本身的優勢，一眾市民皆耳熟能詳，可是要讓海外投資者對香港的優勢作全面理解是重要。所以希望藉今次報告，將相關數據及機遇呈現。他又指出從過去到現在，以至未來，香港的發展與內地發展是有關連。

在內地改革開放前，香港從事製造業；開放後香港則從事服務業﹑金融業等高增值行業，只要可以把握，香港定有發展機遇。

被問及港人移民問題時，陳茂波指出此議題有不少人關心，又指出香港是我們的家，不敢說家是完美，但是家人間的關顧﹑關懷及互相支持是重要。縱使在過去2年香港經歷了不少艱難，但在風風雨雨下仍挺過來。

他指出香港前景不俗，若留港發展擁有不少機遇，希望他們可以把握得到。