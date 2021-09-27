摩根資管許長泰：維持「股優於債」　料港股呈橫行走勢

摩根資產管理發表第四季《環球市場縱覽》，亞洲首席市場策略師許長泰稱，該行維持全球「股優於債」的看法，傾向歐美和日本市場，在今年餘下時間會增加亞洲股市的風險敞口。他又指，難言港股是否見底，可能仍有幾個百分點或以上的下跌空間，相信第四季「橫行居多」。

許長泰指，雖然中國的監管政策密集而且快速出台，令市場短時間內難以消化，繼而比較波動，但他不認為中國股市是「Uninvestable」。他建議，若投資者以中長線投資為主，又容忍到當前的市場波動性，不妨趁機進場。而中港股市他偏重A股，主要是A股市場有更多受惠於國策的板塊。

摩根許長泰講投資部署（廖雁雄攝）

對於內房企業危機，許長泰認為目前中國仍有8至9家地產商未符合三條紅線的要求，短期內仍面對流動性壓力，中央會傾向「先保消費者」，例如要發展商能夠交付物業，然而股票債券的投資者，則保障較少，「投資者都要為自己的投資負責任」。

不過，他大致相信內房債務危機導致國內出現系統性風險的機會較小，尤其各國經歷過「雷曼危機」後對市場資金流有更深體會，相信重覆雷曼的錯失機會甚低。

對於一家內房債務問題瀕臨「爆煲」，許長泰認為內房債確實出現「火燒連環船」，市場關注危機會否經財富管理產品擴散，影響市場流動性。但他認為，事件目前未有波及其他債市，主要在房地產商的企業債市反映。他又指，對於解決當前的房地產問題，降息降準是「遠水不能救近火」，然而人民銀行透過公開市場操作會更加有效。

被問到中國經濟增長方面，許長泰相信隨著7月及8月有所放緩，9月和10月的趨勢亦會慢一點。他認為，若要為增長帶來即時影響，中央應透過財政政策出手，相比貨幣政策更加有效。他補充，減息降準主要是人行釋出信號，觀乎今年7月降準後，對社會融資增長刺激實際上有限，主要是銀行及企業之間的貸款信心不足。